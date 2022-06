Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Σαμ Ασγκάρι: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο τους - Το εντυπωσιακό νυφικό και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν σήμερα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο Σαμ Ασγκάρ, ανταλλάζοντας όρκους αιώνιας αγάπης σε μία μικρή τελετή για λίγους στην έπαυλη της τραγουδίστριας στο Λος Άντζελες.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η ευχάριστη είδηση φιλοξενήθηκε σε μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τους θαυμαστές της τραγουδίστριας να περιμένουν να δουν τις φωτογραφίες με την ίδια ντυμένη νύφη.

Η ποπ σταρ φόρεσε ένα εντυπωσιακό νυφικό Versace, με μακριά ουρά μήκους 3 μέτρων και βέλο, καταφέροντας να κλέψει τις εντυπώσεις. Ρούχο του οίκου Versace προτίμησε και ο Σαμ.

Η άφιξή της έγινε υπό τους ήχους του τραγουδιού του Έλβις Πρίσλεϊ με τίτλο «Can’t Help Falling in Love».

Μετά από όσα έχουν μεσολαβήσει μεταξύ της ίδιας και της οικογένειάς της, κανείς τους δεν ήταν καλεσμένος στο γάμο, παρά μόνο ο αδερφός της, Μπράιαν.

Στο ευτυχές γεγονός δεν παραβρέθηκαν ούτε τα παιδιά της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς. Ωστόσο, ο δικηγόρος του πρώην της, Κέβιν Φέντερλαϊν μίλησε στο People και ανέφερε πως «οι γιοι της είναι πολύ ευτυχισμένοι για εκείνη».

