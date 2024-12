Μπράιαν Τζόνσον: Ο άνθρωπος που θέλει να «ξεγελάσει» τη γήρανση με φάρμακο για το αδυνάτισμα

Ο Bryan Johnson, διάσημος επιχειρηματίας τεχνολογίας, γνωστός για τις καινοτόμες μεθόδους του για την παράταση της ζωής, όπως η μετάγγιση πλάσματος από τον γιο του, στρέφεται τώρα στη μικροδοσολογία του φαρμάκου Zepbound (tirzepatide), που χρησιμοποιείται κυρίως για την απώλεια βάρους.

Ο Johnson ανακοίνωσε το νέο του «πρωτόκολλο μακροζωίας» μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X. Παρόλο που τα φάρμακα GLP-1, όπως το Zepbound, είναι γνωστά για τη μείωση βάρους, οι μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να έχουν και άλλα οφέλη για την υγεία, όπως η πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία.

«Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι αγωνιστές GLP-1 έχουν αναζωογονητική και αντιγηραντική επίδραση σε παχύσαρκα άτομα», έγραψε ο Johnson. «Νεότερα δεδομένα υποδεικνύουν ότι μπορεί να ωφελήσουν και άτομα που δεν είναι παχύσαρκα».

I'm starting a new longevity protocol: microdosing Tirzepatide, a dual GLP-1/GIP receptor agonist.



Here is the existing evidence, my protocol, measurement plan, and what I expect to achieve by this intervention.

🧵 pic.twitter.com/Cl1KV1KtiQ