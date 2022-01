Οι Cassetteboy βάζουν για μία ακόμα φορά στο στόχαστρο τον Μπόρις Τζόνσον και δημιουργούν ένα τραγούδι -παρωδία για τα περίφημα πάρτι της Ντάουνινγκ Στρις εν καιρώ πανδημίας.

Το ντουέτο της ηλεκτρονικής μουσικής παραφράζει το «Killing in the name» των Rage Αgainst the Machine σε «Rage Against the Party Machine» και με νέους πολύ εύστοχους στίχους, βάζει τον Βρετανό πρωθυπουργό να μιλάει για τους κανόνες που ισχύουν για τους άλλους αλλά όχι για εκείνον.

Το βίντεο ξεκινά με τον πρωθυπουργό να ζητά από το βρετανικό κοινό να «περιορίσει την επαφή με άλλους ανθρώπους» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αναφορικά με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

«Τώρα θα κάνεις αυτό που σου λέω», προσθέτει ο Τζόνσον υπό τους ήχους του διάσημου τραγουδιού από το άλμπουμ του 1992.

«Ενώ εσύ συμμορφώνεσαι, εγώ θα συναναστρέφομαι με τυρί και κρασί και σαράντα άτομα. Οι κανόνες που βλέπεις, δεν ισχύουν για μένα», ακούγεται να λέει ο Τζόνσον.

«Και αν με πιάσουν, δεν θα δηλώσω μετανιωμένος/ θα πω ψέματα και θα πω ότι ήταν μια εκδήλωση εργασίας».



Σήμερα το πρωί μέσα από τον λογαριασμό τους στο Twitter οι Cassetteboy έγραψαν πως το νέο βίντεο έχει ήδη μισό εκατομμύριο views μέσα λιγότερο από 24 ώρες. «Φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τη διάθεση να συγχωρήσουν ή να ξεχάσουν» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Σε ένα άλλο tweet, ανέφεραν ότι ελπίζουν «πραγματικά αυτό να είναι το τελευταίο βίντεο του Μπόρις Τζόνσον που θα κάνουμε ποτέ».



Την ίδια ώρα συνεχίζει να αυξάνεται η πίεση για τον πρωθυπουργό, με πολλούς να τον καλούν να παραιτηθεί λόγω του σκανδάλου.

Our sweary new video has had half a million views in less than 24 hours (combined across Twitter and YouTube)! Looks like a lot of people aren't in the mood to forgive or forget @BorisJohnson @Conservatives pic.twitter.com/uAxdflY8WS