Μπόρις Τζόνσον: Εκτός κούρσας διαδοχής στην ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία

Ο Μπόρις Τζόνσον αποσύρεται από την κούρσα για την ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία, αφήνοντας όπως διαφαίνεται το πεδίο ελεύθερο για τον Ρίσι Σούνακι.

Ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός που επέστρεψε το Σάββατο εσπευσμένα από τις διακοπές του στην Καραϊβική, δεν είχε ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά του για τη ηγεσία του συντηρητικού κόμματος. Ωστόσο, είχε εκδηλώσει στους υποστηρικτές του την επιθυμία να τη διεκδικήσει, έχοντας μάλιστα αποσπάσει τη στήριξη επτά υπουργών - των Jacob Rees-Mogg, James Cleverly, Anne-Marie Trevelyan, Nadhim Zahawi, Alok Sharma, Simon Clarke και Chris-Heaton Harris.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας συναντήθηκε χθες Σάββατο το βράδυ, κατά πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του BBC και της Sunday Times, με τους άλλους δύο διεκδικητές της ηγεσίας, τον πρώην υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησής του, ο Ρίσι Σούνακ, παρ'ολίγον αντίπαλοι στην κούρσα για τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ καθώς και την Πένι Μόρντοντ, σε μια προσπάθεια να βολιδοσκοπήσει την κατάσταση και τις προθέσεις και να τους πείσει να συνταχθούν μαζί του στην προσπάθειά του για την επιστροφή του στην ηγεσία.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Sunday Telegraph, Τζόνσον και Σούνακ συζήτησαν το ενδεχόμενο «κοινής» υποψηφιότητάς τους για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο «εμφυλίου πολέμου» των Τόρις.

Οι λόγοι απόσυρσης

Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Τζόνσον ανακοίνωσε πως δε θα είναι υποψήφιος, παρότι είχε τη δηλωμένη υποστήριξη εξήντα ατόμων, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα και 102 ατόμων σύμφωνα με τον ίδιο - από το όριο των 100 που απαιτούνται για την υποψηφιότητα.

Όπως είπε, κατέληξε στην απόφαση αυτή καθώς «αυτό δε θα ήταν το σωστό να γίνει αφού δεν μπορείς να κυβερνήσεις αποτελεσματικά αν δεν έχεις ενωμένο το κόμμα στη Βουλή».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «λόγω αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας με τον Σούνακ και τη Μόρντοντ, φοβάμαι πως το καλύτερο είναι να μην επιτρέψω να προχωρήσει η υποψηφιότητά μου και να στηρίξω όποιον επιτύχει. Πιστεύω πως έχω πολλά να προσφέρω, όμως φοβάμαι πως απλώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Κυριακής, αποκάλυπτε δε, πως είχε εξασφαλίσει 102 υποστηρικτές. «Πιστεύω ότι βρίσκομαι σε θέση να εξασφαλίσω μία νίκη των Συντηρητικών το 2024 και απόψε μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ξεπέρασα το εμπόδιο με 102 δηλώσεις υποστήριξης...και θα μπορούσα να υποβάλω αύριο την υποψηφιότητά μου. Είχα μεγάλες πιθανότητες να νικήσω στην εκλογή με τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος. Αλλά κατά την διάρκεια των τελευταίων ημερών έφθασα δυστυχώς στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν θα ήταν το σωστό. «Δεν μπορείς να κυβερνήσεις αποτελεσματικά αν δεν έχεις ένα ενωμένο κόμμα στο Κοινοβούλιο».

Πέραν των κ.κ. Σούνακ και Τζόνσον, το μοναδικό άλλο όνομα που έχει ακουστεί ως τώρα είναι αυτό της Πένι Μόρντοντ, που επισημοποίησε την πρόθεσή της να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και τον πρωθυπουργικό θώκο την Παρασκευή.

Σήμερα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας ανακοίνωσε επισήμως πως διεκδικεί να διαδεχθεί την Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία.

«Η Βρετανία είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά αντιμετωπίζουμε μια βαθιά οικονομική κρίση», έγραψε στο Twitter. «Για αυτό τον λόγο είμαι υποψήφιος για την ηγεσία των Συντηρητικών και προκειμένου να γίνω ο επόμενος πρωθυπουργός», συμπλήρωσε.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK