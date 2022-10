Η Ryanair τρολάρει ξανά τον Τζόνσον- «Για να είμαστε ξεκάθαροι: ΔΕΝ βοηθάμε τον Μπόρις να επιστρέψει»

H Ryanair τρολάρει για μία ακόμα φορά τον Μπόρις Τζόνσον, μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας και τις φήμες για νέα διεκδίκηση από μέρους του, του πρωθυπουργικού θώκου.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι: ΔΕΝ βοηθάμε τον Μπόρις να επιστρέψει σήμερα» έγραψε η εταιρεία στον επίσημο λογαριασμό της στο Τwitter, αναρτώντας και φωτογραφία του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού με ένα απαγορευτικό στο πρόσωπο.

Η εταιρεία δε, έσπευσε να κάνει τη συγκεκριμένη ανάρτηση αφού κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Μπόρις Τζόνσον εθεάθη στη νυχτερινή πτήση της British Airways από τη Δομινικανή Δημοκρατία όπου έκανε διακοπές, στο Λονδίνο.

Let us be clear: we're NOT helping Boris get home today pic.twitter.com/27mDpbS0nq