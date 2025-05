«Μπορείς να κρατήσεις μια ταινία στα τελωνεία;»: Ο Γουές Άντερσον ειρωνεύεται το σχέδιο Τραμπ για δασμούς στις ξένες ταινίες

Με το γνώριμο ειρωνικό του ύφος, ο Αμερικανός σκηνοθέτης Γουές Άντερσον σχολίασε τη νέα πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών 100% στις ξένες κινηματογραφικές παραγωγές, λέγοντας πως το μέτρο θα έπληττε κυρίως δημιουργούς όπως ο ίδιος και πως είναι πρακτικά ανεφάρμοστο.

«Μπορείς να κρατήσεις μια ταινία στα τελωνεία;» αναρωτήθηκε γελώντας ο σκηνοθέτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Καννών. «Δεν νομίζω ότι μεταφέρεται έτσι. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να μάθω τις λεπτομέρειες, οπότε θα απέχω από μια επίσημη απάντηση».

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την πρότασή του στις 5 Μαΐου μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία «πεθαίνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς» επειδή πολλοί Αμερικανοί δημιουργοί επιλέγουν να γυρίζουν τις ταινίες τους στο εξωτερικό, εκμεταλλευόμενοι φορολογικά κίνητρα ή χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

«Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το “100%”», σχολίασε ο Άντερσον, ο οποίος βρίσκεται στις Κάννες για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας The Phoenician Scheme, που γυρίστηκε κατά κύριο λόγο στα Studio Babelsberg, έξω από το Βερολίνο. «Δεν είμαι ειδικός στα οικονομικά, αλλά νιώθω ότι λέει πως θα πάρει όλα τα χρήματα. Και μετά τι μένει για εμάς;».

