Κάννες - Ρόμπερτ Ντε Νίρο για Τραμπ: «Ο φιλισταίος πρόεδρος της Αμερικής αυτοδιορίστηκε επικεφαλής σε κορυφαίο πολιτιστικό ίδρυμα»

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Κουέντιν Ταραντίνο, Χάλι Μπέρι, Ζιλιέτ Μπινός, Μπέλα Χαντίντ και Έβα Λονγκόρια ήταν μεταξύ των σταρ που έδωσαν το «παρών» στο 78o Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, που ξεκίνησε χθες, Τρίτη.

Όλα τα συστατικά - λαμπερά αστέρια, κορυφαίοι σκηνοθέτες, πολιτικές ίντριγκες -μοιάζουν να είναι στη θέση τους στις Κάννες 2025. Τις επόμενες 12 ημέρες, θα φιλοξενήσουν πρεμιέρες υψηλού προφίλ, όπως το «Mission: Impossible - The Final Reckoning», το «Highest 2 Lowest» του Σπάικ Λι και το «Eddington» του Άρι Άστερ.

Κάνες: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απένειμε στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα. Η στιγμή αυτή, που ένωσε δύο από τους πιο τακτικούς συνεργάτες του Μάρτιν Σκορσέζε, ήρθε 49 χρόνια μετά τη βράβευση του «Taxi Driver» με τον Χρυσό Φοίνικα.

Ο Ντι Κάπριο εξήρε τον Ντε Νίρο ως τον «αρχέτυπο» ηθοποιού και τον επαίνεσε για τον «αγώνα του για τη δημοκρατία μας», αναφερόμενος στην έντονη κριτική που ασκεί στον Ντόναλντ Τραμπ.

Facebook Twitter Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: EPA

Καθώς το κοινό σηκώθηκε όρθιο για παρατεταμένο χειροκρότημα, ο Ντι Κάπριο του παρέδωσε τον Φοίνικα. «Ευχαριστώ, μικρέ», απάντησε ο Ντε Νίρο.

Μετά τις ευχαριστίες του προς το φεστιβάλ, ο Ντε Νίρο δεν δίστασε να στραφεί κατά του πρώην Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έχει δηλώσει πρόσφατα την πρόθεσή του να θεσπίσει δασμούς σε ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ.

«Η τέχνη είναι η αλήθεια. Η τέχνη αγκαλιάζει την ποικιλομορφία. Και γι’ αυτό αποτελεί απειλή για τους αυταρχικούς ηγέτες και τους φασίστες του κόσμου», δήλωσε. «Ο φιλισταίος πρόεδρος της Αμερικής αυτοδιορίστηκε επικεφαλής ενός από τα κορυφαία πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας. Έχει μειώσει τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη προς τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την εκπαίδευση. Και τώρα ανακοίνωσε δασμούς 100% σε ταινίες που γυρίζονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορείς να βάλεις τιμή στη συνδεσιμότητα».

Φαντασμαγορική έναρξη με Ταραντίνο, Μπινός και Μπέικερ

Στην τελετή έναρξης, που προηγήθηκε της πρεμιέρας του γαλλικού ρομαντικού δράματος «Leave One Day» της Αμελί Μπονίν, παρευρέθηκε και ο Κουέντιν Ταραντίνο. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης κήρυξε πανηγυρικά την έναρξη του φεστιβάλ και αποχώρησε αμέσως από τη σκηνή. Την Τετάρτη, θα αποτίσει φόρο τιμής στον σκηνοθέτη γουέστερν Τζορτζ Σέρμαν.

Facebook Twitter Μπέλα Χαντίντ / Φωτογραφία: EPA

Παρών και ο Σον Μπέικερ, δημιουργός της περσινής νικήτριας του Χρυσού Φοίνικα, του «Anora», καθώς και η πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής Ζιλιέτ Μπινός. Η Μπινός ηγείται ομάδας εννέα κριτών που περιλαμβάνει επίσης τη Χάλι Μπέρι και τον Τζέρεμι Στρονγκ.

Εν τω μεταξύ, τα σχόλια του Τραμπ για τους δασμούς σε ταινίες που γυρίζονται στο εξωτερικό προκάλεσαν σύγχυση. «Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά, γι' αυτό», σχολίασε η Μπινός. «Μπορούμε να δούμε ότι αγωνίζεται και προσπαθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους να σώσει την Αμερική και να σώσει τον εαυτό του».

Facebook Twitter Ζιλιέτ Μπινός και Χάλι Μπέρι στην κριτική επιτροπή των Καννών /Φωτογραφία: EPA

Ο Τζέρεμι Στρονγκ, που πέρυσι δεν κατάφερε να παραστεί λόγω γυρισμάτων της ταινίας «Ο Μαθητευόμενος» για τον Τραμπ, σχολίασε: «Η αλήθεια δέχεται επίθεση. Ο ρόλος του κινηματογράφου είναι ολοένα και πιο κρίσιμος, γιατί μπορεί να καταπολεμήσει αυτές τις δυνάμεις στην εντροπία της αλήθειας και να επικοινωνήσει ατομικές, ανθρώπινες και κοινωνικές αλήθειες».

Η Χάλι Μπέρι, ερωτηθείσα για τον νέο κανονισμό ενδυμασίας στο κόκκινο χαλί (που απαγορεύει το γυμνό και τις μακριές ουρές στα φορέματα), δήλωσε ότι άλλαξε το αρχικό της φόρεμα και συμφώνησε με τον κανονισμό. «Έπρεπε να κάνω μια στροφή», είπε. «Αλλά το κομμάτι του γυμνού, νομίζω ότι είναι πιθανώς επίσης ένας καλός κανόνας».

Κάννες: Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Η Τετάρτη σηματοδοτεί την επιστροφή του Τομ Κρουζ στις Κάννες με την καινούρια του ταινία «Mission: Impossible», τρία χρόνια μετά την εμφάνισή του με το «Top Gun: Maverick».

Συνολικά 22 ταινίες θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα, που θα απονεμηθεί στις 24 Μαΐου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι «The Phoenician Scheme» του Γουές Άντερσον, «Nouvelle Vague» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, «Die, My Love» της Λιν Ράμσεϊ, «Sentimental Value» του Γιοακίμ Τρίερ, «The Mastermind» της Κέλι Ράιχαρτ, «The History of Sound» του Όλιβερ Χέρμανους, «Alpha» της Τζούλια Ντουκουρνό και «A Simple Accident» του Τζαφάρ Παναχί.

Στο τμήμα «Un Certain Regard», τρεις διάσημοι ηθοποιοί κάνουν το σκηνοθετικό τους ντεμπούτο: η Χάρις Ντίκινσον με το «Un Urchin», η Κρίστεν Στιούαρτ με το «The Chronology of Water» και η Σκάρλετ Γιόχανσον με το «Eleanor the Great».

Facebook Twitter Αλεσάντρα Αμπρόσιο / Φωτογραφία: EPA

Η πολιτική παρούσα στις Κάννες

Η γεωπολιτική αναμένεται να έχει έντονη παρουσία στο φεστιβάλ, που άνοιξε με την προβολή τριών ουκρανικών ντοκιμαντέρ του 2025: «Zelensky», «Notre Guerre» του Μπερνάρ-Ανρί Λεβί και το «2000 Meters to Andriivka» από τον Μστιασλάβ Τσερνόφ – συν-παραγωγή του Associated Press και του Frontline, από τον βραβευμένο με Όσκαρ δημιουργό του «20 Days in Mariupol».

«Αυτή η “Ημέρα της Ουκρανίας” αποτελεί υπενθύμιση της δέσμευσης καλλιτεχνών, συγγραφέων και δημοσιογράφων να αφηγηθούν την ιστορία αυτής της σύγκρουσης στην καρδιά της Ευρώπης», ανέφερε το φεστιβάλ.

Την ίδια μέρα, πάνω από 350 προσωπικότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας - όπως οι Ρίτσαρντ Γκιρ, Πέδρο Αλμοδόβαρ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Βίγκο Μόρτενσεν, Μαρκ Ράφαλο, Γιώργος Λάνθιμος και Κώστας Γαβράς - υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή στη Libération και το Variety, καλώντας τους θεσμούς του κινηματογράφου να αντιδράσουν πιο δυναμικά στη «γενοκτονία στη Γάζα».

Μια φωνή από τη Γάζα και η σημασία του ντοκιμαντέρ

Το παράλληλο τμήμα ACID των Καννών φιλοξενεί το ντοκιμαντέρ «Put Your Soul on Your Hand and Walk», αφιερωμένο στη Φάτμα Χασόνα, την 25χρονη Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ που σκοτώθηκε μία μέρα μετά την ανακοίνωση της επιλογής της ταινίας τον Απρίλιο.

«Γιατί ο κινηματογράφος, ένα έδαφος αναπαραγωγής κοινωνικά αφοσιωμένων έργων, φαίνεται να είναι τόσο αδιάφορος για τη φρίκη της πραγματικότητας και την καταπίεση που υφίστανται οι αδελφές και οι αδελφοί μας;» διερωτάται η επιστολή των καλλιτεχνών.

Με πληροφορίες από ABC News