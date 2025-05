Κάννες 2025: Πέντε πράγματα που αξίζει να προσέξετε στο φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου

Οι Σκάρλετ Γιόχανσον, Τζένιφερ Λόρενς και Τομ Κρουζ είναι μερικοί από τους αστέρες του Χόλιγουντ που αναμένεται να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο ξεκινά σήμερα, Τρίτη.

Πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα και υψηλού κύρους φεστιβάλ στον κινηματογραφικό κόσμο και παρουσιάζει πρεμιέρες ταινιών που συνήθως αργότερα κερδίζουν βραβεία και τεράστια αναγνώριση.

Ακολουθούν πέντε λόγοι για τους οποίους αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών.

1. Μια πρώτη ματιά στους υποψηφίους για τα Όσκαρ 2026

Τα τελευταία χρόνια, το Φεστιβάλ των Καννών έχει επανεγκαθιδρύσει τη θέση του ως το βασικό σημείο εκκίνησης για τις ταινίες που διεκδικούν βραβεία. Η ταινία Anora κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα (Palm d'Or) στις Κάννες τον περασμένο Μάιο πριν κερδίσει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα φετινά Όσκαρ. Τέσσερις από τους τελευταίους πέντε νικητές του Χρυσού Φοίνικα έχουν προταθεί για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Η φετινή κριτική επιτροπή είναι υπό την προεδρία της Γαλλίδας ηθοποιού Ζιλιέτ Μπινό, ενώ μέλη της είναι και οι ηθοποιοί Χάλι Μπέρι και Τζέρεμι Στρονγκ.

Facebook Twitter Από τα αριστερά: Χάλι Μπέρι, Τζέρεμι Στρονγκ και Ζιλιέτ Μπινό/Φωτογραφία: Getty Images

Ανάμεσα στις ταινίες που διεκδικούν φέτος τον Χρυσό Φοίνικα περιλαμβάνεται η διασκευή του μυθιστορήματος Die My Love της Αριάνα Χαρβίτς από τη Σκωτσέζα σκηνοθέτιδα Λιν Ράμσεϊ, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ο Άγγλος ηθοποιός Τζος Ο' Κόνορ, γνωστός για τον ρόλο του ως τενίστας στην ταινία «Challengers» και ως πρίγκιπας Κάρολος στη σειρά «The Crown», πρωταγωνιστεί σε δύο ταινίες που διαγωνίζονται στις Κάννες, μεταξύ των οποίων το «The History of Sound» με τον Πολ Μέσκαλ και το «The Mastermind», όπου υποδύεται έναν ερασιτέχνη κλέφτη έργων τέχνης.

Η νέα ταινία του Γουές Άντερσον, «The Phoenician Scheme», διαθέτει τη μεγαλύτερη ομάδα αστέρων στις Κάννες φέτος, με τους Σκάρλετ Γιόχανσον, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Τομ Χανκς και Μπένεντικτ Κάμπερμπατς να πρωταγωνιστούν, καθώς και τους Ριζ Άχμεντ, Μπράιαν Κράνστον και Ρίτσαρντ Αγιοάντε.

Ο Χοακίν Φίνιξ και η Έμμα Στόουν εμφανίζονται στην ταινία «Eddington», μια μαύρη κωμωδία Western από την εποχή της πανδημίας, σκηνοθετημένη από τον Άρι Άστερ.

2. Οι αστέρες του Χόλιγουντ γίνονται σκηνοθέτες

Η σταρ της ταινίας Black Widow, Σκάρλετ Γιόχανσον, έχει περάσει πίσω από την κάμερα και θα παρουσιάσει την πρώτη της σκηνοθετική δουλειά, με τίτλο «Eleanor the Great».

Η Κρίστεν Στιούαρτ θα φέρει επίσης μια ταινία που σκηνοθέτησε η ίδια, το «The Chronology of Water», διασκευή από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Λίντια Γιουκνάβιτς.

Αντίστοιχα, ο Βρετανός ηθοποιός Χάρις Ντίκινσον είναι ακόμη ένας ηθοποιός που κάνει την μετάβαση πίσω από την κάμερα, με την ταινία «Urchin», η οποία αφηγείται την ιστορία ενός άστεγου στο Λονδίνο που παλεύει να αναστρέψει τη ζωή του.

Οι ταινίες τους θα διαγωνιστούν στην δευτερεύουσα κατηγορία του φεστιβάλ, Un Certain Regard.

Facebook Twitter Η Σκάρλετ Γιόχανσον κάνει το ντεμπούτο της ως σκηνοθέτις με την ταινία «Eleanor the Great»/Φωτογραφία: Getty Images

3. Μεγάλες προσωπικότητες στο προσκήνιο

Ο θρυλικός Ρόμπερτ Ντε Νίρο θα λάβει φέτος τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα.

Facebook Twitter Ο Ρόμπερτ Nτε Νίρο/Φωτογραφία: Getty Images

Η πέμπτη ταινία του Σπάικ Λι με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, Highest 2 Lowest, θα κάνει την πρεμιέρα της εκτός συναγωνισμού. Πρόκειται για μια διασκευή της ταινίας του Ιάπωνα σκηνοθέτη Ακίρα Κουροσάουα High and Low του 1963, «τοποθετημένη στους σκληρούς δρόμους της σύγχρονης Νέας Υόρκης».

Η Τζόντι Φόστερ υποδύεται μια ψυχίατρο που ερευνά τη φαινομενική δολοφονία ενός από τους ασθενείς της στην ταινία Vie Privée (Μια Ιδιωτική Ζωή), μια γαλλόφωνη κωμωδία που επίσης προβάλλεται εκτός συναγωνισμού.

Και ο Τομ Κρουζ θα παραβρεθεί στην πρεμιέρα του τελευταίου μέρους της σειράς Mission: Impossible... αν αποφασίσει να αποδεχτεί την πρόσκληση.

4. Ντοκιμαντέρ

Σημαντικά ντοκιμαντέρ φέτος περιλαμβάνουν το «Put Your Soul On Your Hand And Walk», που αναφέρεται στην Παλαιστίνια πολεμική φωτορεπόρτερ Φατίμα Χασούνα, η οποία σκοτώθηκε μαζί με την οικογένειά της σε ισραηλινή επίθεση στο σπίτι της στη Γάζα τον περασμένο μήνα.

Η οργή για τον θάνατό της έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για το ντοκιμαντέρ.

Άλλα ντοκιμαντέρ στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν την πολυαναμενόμενη ταινία για τον ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, «The Six-Billion-Dollar Man», η οποία αποσύρθηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance νωρίτερα φέτος.

Εν τω μεταξύ, ένα ντοκιμαντέρ για τον Bono, τον τραγουδιστή των U2, βρίσκεται επίσης στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, μαζί με ένα για τον συγγραφέα του «1984», Τζορτζ Όργουελ.

5. #MeToo και άλλα πολλά

Την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ αναμένεται να επισκιάσει η καταδίκη του Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση.

Ο 76χρονος διεθνής αστέρας του γαλλικού κινηματογράφου κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική επίθεση κατά δύο γυναικών στα γυρίσματα ταινίας το 2021.

Facebook Twitter Ο Τζεράρντ Ντεπαρντιέ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση κατά δύο γυναικών/Φωτογραφία: Getty Images

Οι αστέρες του κινηματογράφου και οι παράγοντες της βιομηχανίας ενδέχεται επίσης να εκφράσουν τη γνώμη τους στο κόκκινο χαλί για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% στις ταινίες ξένης παραγωγής.

Η Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ραχίντα Ντάτι, δήλωσε πρόσφατα ότι η επιβολή τέτοιων δασμών θα οδηγήσει στο «να πληγεί η αμερικανική βιομηχανία, όχι η δική μας».

Το 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών πραγματοποιείται από τις 13 έως τις 24 Μαΐου 2025, στο Palais des Festivals et des Congrès στην πόλη Κάννες της Γαλλίας.

Με πληροφορίες από BBC