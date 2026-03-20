Ιράν: Ποιος ήταν ο 19χρονος παλαιστής που εκτέλεσαν «μετά από βασανιστήρια για να ομολογήσει»

Τις εκτελέσεις τριών «ταραχοποιών», σύμφωνα με την Τεχεράνη, ανακοίνωσε το Ιράν.

Οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν την εκτέλεση των τριών ατόμων, που κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονίες μελών των δυνάμεων της τάξης και ενέργειες επ’ ωφελεία του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Οι τρεις καταδικασμένοι ταραχοποιοί απαγχονίστηκαν το πρωί της Πέμπτης 19ης Μαρτίου για φόνους και διότι διεξήγαγαν επιχείρηση υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος και των ΗΠΑ», ανέφερε το Mizan Online, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα αιματηρών ταραχών στη χώρα.

Πρόκειται για τους πρώτους απαγχονισμούς που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τις διαδηλώσεις. Μεταξύ των ανδρών ήταν ο 19χρονος Σαλέχ Μοχαμάντι, μέλος της εθνικής ομάδας πάλης του Ιράν, δήλωσαν πηγές στο CBS, τον συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα) στην επαρχία Qom, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τις θανατικές τους ποινές, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι πανεθνικές διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο και κλιμακώθηκαν τον Ιανουάριο, αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή από τις ιρανικές αρχές. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το Tasnim, ένα ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, ανέφερε ότι οι Μοχαμάντι, Μεχντί Κασέμι, Σαλέχ Μοχαμάντι και Σαΐντ Νταβούντι κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία δύο αστυνομικών σε ξεχωριστές επιθέσεις στο Qom.

Το Tasnim ανέφερε ότι καταδικάστηκαν επίσης, για «moharebeh»- πόλεμο κατά του Θεού- μια από τις κατηγορίες που χρησιμοποιεί το Ιράν για να εκδίδει θανατικές ποινές εις βάρος διαδηλωτών και αντιπάλων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι τρεις άνδρες «ομολόγησαν υπό βασανιστήρια» και «εκτελέστηκαν χωρίς δίκαιη δίκη».

Ο θάνατός τους ήρθε μια μέρα αφότου το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα με διπλή ιρανική και σουηδική υπηκοότητα. Ο Κουρούς Κεϊβάνι απαγχονίστηκε αφού κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, ανέφερε το δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Mizan Online.

Ο Κεϊβάνι φέρεται να συνελήφθη κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ιράν με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο. «Είναι σαφές σε εμάς ότι η νομική διαδικασία που οδήγησε στην εκτέλεση του Σουηδού πολίτη δεν ήταν νομικά ασφαλής», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας.

Ποιος ήταν ο 19χρονος παλαιστής Σαλέχ Μοχαμάντι που εκτέλεσαν «μετά από βασανιστήρια για να ομολογήσει»

Ο Σαλέχ Μοχαμάντι ήταν ένας νεαρός Ιρανός παλαιστής και «έγινε σύμβολο μιας ιδιαίτερα σκληρής πραγματικότητας στο Ιράν». Σε πολύ μικρή ηλικία, είχε ήδη ξεχωρίσει στον αθλητισμό, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε διοργανώσεις και δείχνοντας προοπτική για μια σημαντική καριέρα. Ήταν παλαιστής σε υψηλό επίπεδο και μέλος της εθνικής ομάδας, έχοντας διεθνείς συμμετοχές.

Ο Μοχαμάντι συνελήφθη με την κατηγορία ότι συμμετείχε σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και προχώρησε σε βίαια επεισόδια. Στη συνέχεια, καταδικάστηκε σε θάνατο, σε μια δίκη που αμφισβητήθηκε έντονα από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταγγέλλοντας ότι δεν του δόθηκε η δυνατότητα για μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία. Η εκτέλεσή του, με απαγχονισμό, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Με πληροφορίες από BBC και Euronews

