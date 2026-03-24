Μπιλ Κόσμπι: Κρίθηκε ένοχος για νάρκωση και σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας το 1972

Δικαστήριο της Καλιφόρνια έκρινε τον Μπιλ Κόσμπι ένοχο για τη νάρκωση και τη σεξουαλική επίθεση μίας γυναίκας το 1972, επιδικάζοντάς της αποζημίωση 59,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά από δίκη σχεδόν δύο εβδομάδων στη Σάντα Μόνικα, οι ένορκοι έκριναν τον 88χρονο Μπιλ Κόσμπι υπεύθυνο για τη σεξουαλική κακοποίηση και επίθεση σε βάρος της Donna Motsinger.

Του επιδίκασαν 17,5 εκατ. δολάρια για ζημιές του παρελθόντος και 1,75 εκατ. δολάρια για μελλοντικές ζημιές, περιλαμβανομένων ψυχικής οδύνης, ταπείνωσης, συναισθηματικής δυσφορίας και άλλων.

Στη δεύτερη φάση της δίκης τη Δευτέρα το απόγευμα, οι ένορκοι πρόσθεσαν 40 εκατ. δολάρια σε αποζημίωση τιμωρητικού χαρακτήρα. Ο δικηγόρος του Κόσμπι, δήλωσε ότι είναι απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα της δίκης και σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση.

«Κουβαλώ το βάρος αυτού που μου συνέβη για περισσότερα από 50 χρόνια. Δεν φεύγει ποτέ. Σήμερα, οι ένορκοι είδαν την αλήθεια και τον έκαναν υπεύθυνο. Αυτό σημαίνει τα πάντα. Ελπίζω να δώσει δύναμη και σε άλλες επιζώσες που περιμένουν τη στιγμή να ακουστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Donna Motsinger.

Μπιλ Κόσμπι: Το χρονικό της υπόθεσης

Η Donna Motsinger εργαζόταν ως σερβιτόρα σε εστιατόριο στο Σαουσαλίτο κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, και στην αγωγή της που κατατέθηκε το 2023 ανέφερε ότι ο Κόσμπι την προσκάλεσε σε παράσταση stand-up σε θέατρο στο Σαν Κάρλος.

Και οι δύο ήταν περίπου 30 ετών τότε. Ο Κόσμπι της έδωσε κρασί και δύο χάπια που πίστευε ότι ήταν ασπιρίνη, και εκείνη έχανε τη συνείδησή της καθώς δύο άντρες την έβαλαν σε λιμουζίνα.

«Ξύπνησε στο σπίτι της χωρίς μπλούζα, χωρίς σουτιέν, χωρίς παντελόνι. Γνώριζε ότι είχε ναρκωθεί και βιαστεί από τον Μπιλ Κόσμπι», αναφέρεται στην κατάθεσή της.

Οι κατηγορίες της θυμίζουν τις καταγγελίες για βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση από πάνω από 60 γυναίκες κατά του Κόσμπι, τις οποίες έχει όλες αρνηθεί.

Το 2022, ένορκοι στη Σάντα Μόνικα είχαν επιδικάσει 500.000 δολάρια σε γυναίκα που δήλωσε ότι ο Κόσμπι τη βίασε στην Playboy Mansion το 1975, όταν ήταν έφηβη.

Με πληροφορίες από CBC