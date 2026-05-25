ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν «σήμερα»

Όσα δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στο Νέο Δελχί

The LiFO team
The LiFO team
ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΣΡΑΗΛ Facebook Twitter
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο/Φωτογραφία: EPA
0

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει «νέα», ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το - υπό διαπραγμάτευση - σχέδιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν.

«Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα (Δευτέρα), αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί, αναφερόμενος στην πιθανότητα σύναψης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που άρχισε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ θα έχει «πάντα το δικαίωμα να αμύνεται»

Παράλληλα, ο Ρούμπιο τόνισε ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Ιράν, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα. Και άρα, αν η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, το «δικαίωμα» του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει στο στόχαστρο τη Χεζμπολάχ, η οποία πρόσκειται στο Ιράν.

«Δεν είναι δυνατό να συναφθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε 72 ώρες»

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι δεν είναι δυνατό να συναφθεί μια συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε «72 ώρες».

«Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα είναι πολύ τεχνικές. Δεν μπορουμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες σε μια γωνιά του τραπεζιού», δήλωσε ο Ρούμπιο μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχί.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα Στενά του Ορμούζ, που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν, «μετά το οποίο θα αρχίσουμε, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό, για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, καθώς και για τη δέσμευσή τους να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά μ' αυτό για μια προθεσμία «60 ημερών» και πρόσθεσε πως «επτά ή οκτώ χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη απομακρύνεται από τον κίνδυνο κρίσης στα καύσιμα αεροσκαφών εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Παρά τον πόλεμο και τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, αεροπορικές εταιρείες και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται πλέον καθησυχαστικές για την επάρκεια καυσίμων και την ομαλή διεξαγωγή των καλοκαιρινών πτήσεων
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ FED

Διεθνή / Τραμπ: Βάζει τον δικό του άνθρωπο στη Fed αλλά οι αγορές έχουν άλλα σχέδια

Η επιλογή του για τη νέα ηγεσία της Fed φέρνει προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια, όμως ο επίμονος πληθωρισμός, ο πόλεμος στο Ιράν και οι πιέσεις των αγορών δυσκολεύουν το σχέδιο του Λευκού Οίκου
THE LIFO TEAM
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

Διεθνή / Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης»

Το σχόλιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση του φερόμενου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της οργάνωσης
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / CNN: Δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συμφωνία, χωρίς όμως να αναμένεται η υπογραφή της σήμερα, καθώς παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις
THE LIFO TEAM
ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΚΙΕΒΟ

Διεθνή / Νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στο Κίεβο με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την επίθεση - Κάτοικοι περιέγραψαν μια νύχτα χωρίς προηγούμενο, με εκρήξεις, πυρκαγιές και εκτεταμένες καταστροφές
THE LIFO TEAM
 
 