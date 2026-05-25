ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

CNN: Το τέλος του πολέμου στο Ιράν δεν θα λύσει άμεσα την ενεργειακή κρίση

Ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία και τερματισμός του πολέμου, η επιστροφή στην ενεργειακή ομαλότητα θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και δεν αναμένεται άμεσα

The LiFO team
The LiFO team
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΗΠΑ ΙΡΑΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
0

Την ώρα που φαίνεται να ενισχύεται η προοπτική μιας συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αυξάνονται και οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση των σημαντικών επιπτώσεων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στην ενέργεια.

Ωστόσο, παραμένει έντονη η αβεβαιότητα για την ακριβή πορεία των διαπραγματεύσεων και τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν.

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η τύχη των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Αν και υπάρχει η εκτίμηση ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία τους, αναλυτές επισημαίνουν ότι η αποκλιμάκωση των τιμών δεν θα είναι άμεση, ακόμη και αν επιβεβαιωθεί το τέλος του πολέμου.

Αναμονή για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και ελπίδες αποκλιμάκωσης στις αγορές ενέργειας

Ο λόγος είναι ότι η αγορά ενέργειας, θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς.

Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ συνεπάγεται μια σύνθετη διαδικασία, που περιλαμβάνει την αποκατάσταση των υποδομών, την αποσυμφόρηση των εμπορικών ροών, την επανεκκίνηση της παραγωγής και τη διαχείριση των αποθεμάτων.

Στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, οι τιμές παραμένουν υψηλές, με το Brent να κινείται γύρω ή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και σε περίπτωση προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες, η αποκλιμάκωση θα είναι σταδιακή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μεγάλων επενδυτικών οίκων, το πετρέλαιο ενδέχεται να κινηθεί κοντά στα 97 δολάρια κατά μέσο όρο μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ ιστορικά απαιτούνται πολύ χαμηλότερες τιμές για να υπάρξει ουσιαστική μείωση στις τιμές της βενζίνης.

Συνολικά, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τερματισμός του πολέμου, η επιστροφή στην ενεργειακή ομαλότητα θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και δεν αναμένεται άμεσα.


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / CNN: Δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συμφωνία, χωρίς όμως να αναμένεται η υπογραφή της σήμερα, καθώς παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη απομακρύνεται από τον κίνδυνο κρίσης στα καύσιμα αεροσκαφών εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Παρά τον πόλεμο και τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, αεροπορικές εταιρείες και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται πλέον καθησυχαστικές για την επάρκεια καυσίμων και την ομαλή διεξαγωγή των καλοκαιρινών πτήσεων
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ FED

Διεθνή / Τραμπ: Βάζει τον δικό του άνθρωπο στη Fed αλλά οι αγορές έχουν άλλα σχέδια

Η επιλογή του για τη νέα ηγεσία της Fed φέρνει προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια, όμως ο επίμονος πληθωρισμός, ο πόλεμος στο Ιράν και οι πιέσεις των αγορών δυσκολεύουν το σχέδιο του Λευκού Οίκου
THE LIFO TEAM
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

Διεθνή / Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης»

Το σχόλιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση του φερόμενου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της οργάνωσης
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / CNN: Δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συμφωνία, χωρίς όμως να αναμένεται η υπογραφή της σήμερα, καθώς παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις
THE LIFO TEAM
ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΚΙΕΒΟ

Διεθνή / Νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στο Κίεβο με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την επίθεση - Κάτοικοι περιέγραψαν μια νύχτα χωρίς προηγούμενο, με εκρήξεις, πυρκαγιές και εκτεταμένες καταστροφές
THE LIFO TEAM
 
 