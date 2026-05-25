CNN: Το τέλος του πολέμου στο Ιράν δεν θα λύσει άμεσα την ενεργειακή κρίση

Την ώρα που φαίνεται να ενισχύεται η προοπτική μιας συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αυξάνονται και οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση των σημαντικών επιπτώσεων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στην ενέργεια.

Ωστόσο, παραμένει έντονη η αβεβαιότητα για την ακριβή πορεία των διαπραγματεύσεων και τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν.

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η τύχη των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Αν και υπάρχει η εκτίμηση ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία τους, αναλυτές επισημαίνουν ότι η αποκλιμάκωση των τιμών δεν θα είναι άμεση, ακόμη και αν επιβεβαιωθεί το τέλος του πολέμου.

Αναμονή για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και ελπίδες αποκλιμάκωσης στις αγορές ενέργειας

Ο λόγος είναι ότι η αγορά ενέργειας, θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς.

Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ συνεπάγεται μια σύνθετη διαδικασία, που περιλαμβάνει την αποκατάσταση των υποδομών, την αποσυμφόρηση των εμπορικών ροών, την επανεκκίνηση της παραγωγής και τη διαχείριση των αποθεμάτων.

Στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, οι τιμές παραμένουν υψηλές, με το Brent να κινείται γύρω ή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και σε περίπτωση προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες, η αποκλιμάκωση θα είναι σταδιακή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μεγάλων επενδυτικών οίκων, το πετρέλαιο ενδέχεται να κινηθεί κοντά στα 97 δολάρια κατά μέσο όρο μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ ιστορικά απαιτούνται πολύ χαμηλότερες τιμές για να υπάρξει ουσιαστική μείωση στις τιμές της βενζίνης.

Συνολικά, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τερματισμός του πολέμου, η επιστροφή στην ενεργειακή ομαλότητα θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και δεν αναμένεται άμεσα.

