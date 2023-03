Μπανγκλαντές: Μεγάλη φωτιά σε καταυλισμό Ροχίνγκια - Οι φλόγες κατέστρεψαν κατοικίες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα, Κυριακή, σε καταυλισμό για πρόσφυγες Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές. Κατοικίες καταστράφηκαν και στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώθηκαν πάνω από την περιοχή σήμερα προτού τεθεί υπό έλεγχο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Camp 11 της Cox's Bazar, μιας νοτιοανατολικής μεθοριακής περιοχής όπου ζουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πρόσφυγες Ροχίνγκια. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες έφυγαν για να γλιτώσουν από την καταστολή του στρατού στη Μιανμάρ το 2017, και η πυρκαγιά άφησε μερικούς εξ αυτών και πάλι στο δρόμο.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια εκτίμηση για τις ζημιές όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες», δήλωσε ο Ραφικούλ Ισλάμ, πρόσθετος αστυνομικός διευθυντής στο Cox's Bazar.

#Rogingya #refugee children & families have once again been left homeless as a devastating #fire raged through the refugee camps in Cox’s Bazar today. @UNICEF & our partners are on the ground, responding to the urgent needs of traumatized children and their families. pic.twitter.com/3tA4sTlHt4 — UNICEF Bangladesh (@UNICEFBD) March 5, 2023

Πρόσθεσε πως η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και πως υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της υπηρεσίας για τους πρόσφυγες βρίσκονται στο σημείο. Ο Φαρούκ Άχμεντ, αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας, δήλωσε πως δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Κανένας από τους δύο αστυνομικούς αξιωματούχους δεν έδωσε κάποια εκτίμηση για τον αριθμό των κατοικιών που καταστράφηκαν.

«Δεν μπόρεσα να σώσω τίποτα. Όλα έγιναν στάχτη. Πολλοί έμειναν άστεγοι. Δεν ξέρω τι πρόκειται να μας συμβεί» δήλωσε ο 40χρονος πρόσφυγας Σελίμ Ούλαχ, πατέρας έξι παιδιών.

A massive fire has torn through a crowded camp for Rohingya refugees in Cox’s Bazar in Bangladesh.



The UNHCR says the blaze in Camp 11 has left thousands homeless ⤵️ pic.twitter.com/ULQPJj9bo0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2023

«Όταν ήμασταν στη Μιανμάρ αντιμετωπίζαμε πολλά προβλήματα (...) τα σπίτια μας καίγονταν», είπε. «Τώρα συμβαίνει ξανά».

Massive fire in a Rohingya refugee camp in Bangladesh- Rohingya is probably the worst suffering ethnic group in the world and no one seems to care! pic.twitter.com/86rRQB5l7H — Ashok Swain (@ashoswai) March 5, 2023

Τέτοιες πυρκαγιές είναι συχνές στους προσφυγικούς καταυλισμούς στο Cox's Bazar. Μεγάλη πυρκαγιά τον Μάρτιο 2021 είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 15 προσφύγων και την καταστροφή τουλάχιστον 10.000 κατοικιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/Reuters/AFP