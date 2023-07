Μπάιντεν - Ερντογάν: Ευχαριστίες, χαμόγελα και υποσχέσεις για νέα αρχή

Ευχαριστίες εκατέρωθεν, χαμόγελα και ευχές για νέα αρχή περιελάμβανε η πολυαναμενόμενη συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είναι της γνώμης πως είναι ώρα για διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του στρατηγικού μηχανισμού σε επίπεδο αρχηγών κρατών και σημείωσε ότι βλέπει τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο πλαίσιο του Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ ως το πρώτο βήμα προς αυτό.

Σύμφωνα με την τουρκική διεύθυνση επικοινωνιών κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι πολιτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και περιφερειακά ζητήματα.

Αφού χάρισε στον Τζον Μπάιντεν μια διπλωματική νίκη, διευκολύνοντας την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον Αμερικανό ομόλογό του «καλή τύχη» ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας του για τις προεδρικές του 2024. «Τώρα προετοιμάζεστε για τις επερχόμενες εκλογές», είπε ο Ερντογάν στη συνάντηση που είχε με τον Μπάιντεν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. «Και, με τις επικείμενες εκλογές, θέλω να αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να σας ευχηθώ καλή τύχη», πρόσθεσε.

Γελώντας, ο Μπάιντεν απάντησε: «Ευχαριστώ… Ανυπομονώ να συναντηθώ μαζί σας τα επόμενα πέντε χρόνια».

Η πρόσχαρη συνάντηση, την οποία παρακολούθησαν οι δημοσιογράφοι, σηματοδοτεί μια στροφή στις τεταμένες, κάποιες φορές, σχέσεις των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Ο 80χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος θα επιδιώξει την επανεκλογή του στις προεδρικές του 2024 και θέλει να προβάλει στην προεκλογική εκστρατεία του τις επιτυχίες του στη διαχείριση των διεθνών συμμαχιών.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets US President Joe Biden on the sidelines of NATO Summit in Vilnius, Lithuania pic.twitter.com/aHFjnIaWuH