Μπάιντεν προς Πούτιν: Έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε ίντσα εδαφών του ΝΑΤΟ- Δεν θα μας εκφοβίσουν οι απειλές

Η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της δεν θα εκφοβιστούν από τις απειλές του Βλαντιμίρ Πούτιν, τόνισε ο Τζο Μπάιντεν, προειδοποιώντας ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε ίντσα των εδαφών του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος υπέγραψε την προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας, κάνοντας λόγο για «στημένη» εκδήλωση για να δείξει ο Πούτιν ενότητα και σχολίασε πως οι ενέργειές του δείχνει πως πασχίζει.

«Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν πρόκειται- το τονίζω δεν πρόκειται- να εκφοβιστούν από τον Πούτιν και τα παράτολμα λόγια και τις απειλές του. Δεν πρόκειται να μας τρομάξει ή να μας εκφοβίσει», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν, έπειτα από τις ανακοινώσεις που έκανε για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τον τυφώνα Ίαν.

«Οι ενέργειες του Πούτιν δείχνουν ότι πασχίζει. Στο στημένο δημοψήφισμα και το στημένο νούμερο που έκανε σήμερα, δείχνοντας ενότητα, με ανθρώπους που ενώνουν τα χέρια τους… Οι ΗΠΑ δεν θα το αναγνωρίσουν και ειλικρινά ο κόσμος δεν θα το αναγνωρίσει», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν μπορεί να κατασχέσει εδάφη και να γλιτώσει, είναι τόσο απλό. Θα συνεχίσουμε να παράσχουμε στρατιωτικό εξοπλισμό για να μπορεί η Ουκρανία να υπερασπιστεί τα εδάφη και την ελευθερία της, συμπεριλαμβανομένων των 13 δισ. δολαρίων που θα εγκρίνει σήμερα το Κογκρέσο», σημείωσε.

«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να υπερασπιστούμε με τους συμμάχους μας κάθε ίντσα των εδαφών του ΝΑΤΟ. Πούτιν, μην παρερμηνεύσεις αυτό που λέω, κάθε ίντσα», υπογράμμισε και σημείωσε ότι ήδη η Ουάσινγκτον επέβαλε νέες κυρώσεις στη Μόσχα, μετά την προσάρτηση των ουκρανικών περιοχών.

Τέλος, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε και στις διαρροές στους αγωγούς Nord Stream. «Ήταν εσκεμμένη ενέργεια σαμποτάζ», τόνισε. «Θα συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας για να διαπιστώσουμε ακριβώς τι συνέβη. Δεν το ξέρουμε ακόμη, αλλά μην ακούτε τι λέει ο Πούτιν. Ξέρουμε πως ό,τι λέει δεν είναι αλήθεια», κατέληξε.

Join me as I deliver remarks on the ongoing federal response efforts for Hurricane Ian. https://t.co/QfHBWclriY — President Biden (@POTUS) September 30, 2022

Αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Λίγη ώρα αφού ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε τα διατάγματα για την προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας- του Ντονέτσκ, της Χερσώνας, της Ζαπορίζια και του Λουγκάνσκ- ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως υπέγραψε το αίτημα για εσπευσμένη ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ απάντησε: «Κάθε δημοκρατία στην Ευρώπη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και έχουμε πει ξανά και ξανά ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή». Παράλληλα υπενθύμισε ότι η ένταξη μιας χώρας πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα και από τα 30 μέλη.

Ο γ.γ. της Συμμαχίας κατηγόρησε τον Πούτιν ότι προκάλεσε τη σοβαρότερη κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Έχουμε συνδυαστικά την επιστράτευση στη Ρωσία, μαζί με την ανεύθυνη, επικίνδυνη ρητορική περί πυρηνικών και, σήμερα, την παράνομη προσάρτηση ή απόπειρα προσάρτησης τμημάτων της Ουκρανίας. Όλα αυτά μαζί είναι η πιο επικίνδυνη κλιμάκωση της σύρραξης από την έναρξή της και ο στόχος του προέδρου Πούτιν είναι να μας αποθαρρύνει να στηρίζουμε την Ουκρανία. Αλλά δεν θα το πετύχει», υπογράμμισε.

«Αυτή η αρπαγή εδαφών είναι παράνομη», τόνισε. «Οι Σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζουν και δεν θα αναγνωρίσουν αυτά τα εδάφη ως μέρος της Ρωσίας. Καλούμε όλες τις χώρες να απορρίψουν τις κραυγαλέες απόπειρες της Ρωσίας για εδαφική κατάκτηση. Αυτά τα εδάφη είναι ουκρανικά», πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ.

«Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να ξαναπάρει δια της βίας αυτά τα κατεχόμενα εδάφη και θα την στηρίξουμε ώστε να συνεχίσει να απελευθερώνει αυτά τα εδάφη. Αυτές οι περιοχές είναι Ουκρανία, όπως και η Κριμαία (σ.σ. προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014) είναι Ουκρανία», τόνισε.

Παγκόσμια καταδίκη

Η «επισημοποίηση» της προσάρτησης ουκρανικών περιοχών από τη Μόσχα προκάλεσε παγκόσμια καταδίκη.

Πρόκειται για νέο ναδίρ στον πόλεμο, τόνισαν οι υπουργοί Εξωτερικών της G7, προαναγγέλλοντας νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

«Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τις υποτιθέμενες προσαρτήσεις, ούτε τα ψευδοδημοψηφίσματα που έγιναν υπό την απειλή των όπλων. Θα επιβάλλουμε περαιτέρω οικονομικό κόστος στη Ρωσία και σε πρόσωπα και οντότητες, εντός και εκτός της Ρωσίας, που παρέχουν πολιτική ή οικονομική υποστήριξη σε αυτές τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», ανέφεραν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την κίνηση της Μόσχας, τονίζοντας ότι η ενέργεια αυτή συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλά και της ουκρανικής εθνικής κυριαρχίας. Ακόμη, επανέλαβε ότι η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας.

«Δεν μπορεί να επιτραπεί στον Πούτιν να αλλάξει τα διεθνή σύνορα χρησιμοποιώντας ωμή βία. Θα διασφαλίσουμε ότι θα χάσει αυτόν τον παράνομο πόλεμο», τόνισε η Λιζ Τρας.

«Ο Πούτιν ενήργησε ακόμη μια φορά κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου με σαφή περιφρόνηση για τις ζωές των Ουκρανών πολιτών, του ουκρανικού λαού που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί», σημείωσε η Βρετανίδα πρωθυπουργός και τόνισε ότι το Λονδίνο «ουδέποτε θα αγνοήσει την κυρίαρχη θέληση αυτών των ανθρώπων και ουδέποτε θα δεχθεί τις περιφέρειες του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια ως οτιδήποτε άλλο εκτός από ουκρανικό έδαφος».

Vladimir Putin is once again violating international law with his threats to annex more of Ukraine.



We will not hesitate to take further action, including imposing more sanctions to cripple Putin’s war machine.



We will ensure he loses this illegal war. pic.twitter.com/LhFvzdlx80 — Liz Truss (@trussliz) September 30, 2022

«Η παράνομη προσάρτηση που διακήρυξε ο Πούτιν δεν θα αλλάξει τίποτε. Όλα τα εδάφη που έχουν καταληφθεί παράνομα από τους Ρώσους εισβολείς είναι ουκρανική γη και πάντα θα είναι τμήμα αυτού του κυρίαρχου κράτους», υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.



All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2022

Με κοινή τους δήλωση τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταδίκασαν κατηγορηματικά και απερίφραστα στην παράνομη προσάρτηση των ουκρανικών περιοχών.

«Δεν αναγνωρίζουμε και δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσουμε τα παράνομα "δημοψηφίσματα" στα οποία προχώρησε η Ρωσία ως πρόσχημα για αυτή την περαιτέρω παραβίαση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, ούτε τα παραποιημένα και παράνομα αποτελέσματά τους. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ αυτή τις παράνομες προσαρτήσεις. Αυτές οι αποφάσεις είναι άκυρες και δεν μπορούν να παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Η Κριμαία, η Χερσώνα, η Ζαπορίζια, το Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ είναι η Ουκρανία. Καλούμε όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να απορρίψουν κατηγορηματικά αυτήν την παράνομη προσάρτηση», υπογράμμισαν στην κοινή δήλωσή τους.

«Είμαστε ακλόνητοι στην υποστήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας. Η Ουκρανία ασκεί το νόμιμο δικαίωμά της να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο του εδάφους της και έχει το δικαίωμα να απελευθερώσει κατεχόμενα εδάφη εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Οι πυρηνικές απειλές που διατυπώνονται από το Κρεμλίνο, η στρατιωτική κινητοποίηση και η στρατηγική της αναζήτησης ψευδούς παρουσίασης του εδάφους της Ουκρανίας ως της Ρωσίας και του ισχυρισμού ότι ο πόλεμος μπορεί τώρα να διεξάγεται στο έδαφος της Ρωσίας δεν θα κλονίσουν την αποφασιστικότητά μας», υπογράμμισαν ακόμη τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας επίσης νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των παράνομων ενεργειών της Ρωσίας.

«Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση εδαφών της Ουκρανίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση που έκανε στα social media, μετά την υπογραφή των σχετικών διαταγμάτων από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Η Ρωσία υπονομεύει τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία. Η Ελλάδα και η ΕΕ είναι σθεναρά στο πλευρό της Ουκρανίας», επεσήμανε ακόμη ο πρωθυπουργός.

We will never recognize the illegal annexation of Ukraine's territories. Russia is undermining the rules-based international order and violating the fundamental rights of Ukraine to independence and sovereignty. Greece and the EU stand firmly with Ukraine. https://t.co/xZpjYhbPrU — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 30, 2022

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ AFP, Reuters