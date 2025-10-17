ΔΙΕΘΝΗ
Μουσείο κατακλύστηκε από Swifties για έναν πίνακα που θυμίζει το νέο βίντεο της Τέιλορ Σουίφτ

Παρότι οι ομοιότητες είναι εμφανείς, το μουσείο του Βισμπάντεν διευκρίνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το έργο αποτέλεσε επίσημα πηγή έμπνευσης για τη Σουίφτ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Απρόσμενη «εισβολή» θαυμαστών της Τέιλορ Σουίφτ σημειώθηκε στο Κρατικό Μουσείο της Έσσης (Hessische Landesmuseum) στη Γερμανία, καθώς ένας πίνακας του εκτιμάται ότι ενέπνευσε το βίντεο κλιπ του νέου της τραγουδιού “The Fate of Ophelia”, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο 1 των charts σε ΗΠΑ και Γερμανία.

Σύμφωνα με τη Deutsche Presse-Agentur (dpa), εκατοντάδες επισκέπτες κατέκλυσαν το μουσείο το περασμένο Σαββατοκύριακο, με ορισμένους φαν να ταξιδεύουν από το Αμβούργο αποκλειστικά για να δουν από κοντά το έργο του Φρίντριχ Χάιζερ, το οποίο απεικονίζει την Οφηλία, την τραγική ηρωίδα του Σαίξπηρ, ντυμένη στα λευκά και περιτριγυρισμένη από νούφαρα.

Η ελαιογραφία, που χρονολογείται γύρω στο 1900, παρουσιάζει την Οφηλία λίγο πριν τον θάνατό της, σε μια σκηνή που μοιάζει εντυπωσιακά με το άνοιγμα του βίντεο της Σουίφτ, όπου η τραγουδίστρια «γλιστρά» μέσα στο νερό και μετατρέπεται σε ζωντανό πίνακα.

«Είμαστε έκπληκτοι και ενθουσιασμένοι που η Τέιλορ Σουίφτ χρησιμοποίησε έναν πίνακα από τη συλλογή μας ως έμπνευση για το βίντεό της», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου, Αντρέας Χένινγκ. «Είναι μια υπέροχη ευκαιρία να γνωρίσει το μουσείο ένα νέο, νεανικό κοινό».

Παρότι οι ομοιότητες είναι εμφανείς, το μουσείο του Βισμπάντεν διευκρίνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το έργο αποτέλεσε επίσημα πηγή έμπνευσης για τη Σουίφτ. Οι υπεύθυνοι έχουν ήδη επιχειρήσει να επικοινωνήσουν με την ίδια, χωρίς ωστόσο επιτυχία μέχρι στιγμής.

«Θα ήθελα πολύ να δείξω στην Τέιλορ το αυθεντικό έργο από κοντά», πρόσθεσε ο Χένινγκ, ενώ οι επισκέπτες συνεχίζουν να σχηματίζουν ουρές μπροστά από τον πίνακα, που χάρη στη Σουίφτ έγινε ξαφνικά viral εκατόν είκοσι πέντε χρόνια μετά τη δημιουργία του.

