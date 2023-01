Μεξικό: Συνελήφθη ο γιος του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Τσαπο»- Πυροβολισμοί και αναταραχές από μέλη συμμοριών

Ένοπλοι επιχείρησαν να αποτρέψουν τη μεταγωγή του γιου του Ελ Τσάπο στην πόλη του Μεξικό με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών με τις αρχές.

Ο Οβίντιο Γκουσμάν, γιος του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, συνελήφθη χθες από ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Culiacán και ακολούθησε η μεταγωγή του συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Είχε ανέλαβε αρχηγική θέση στο Καρτέλ της Sinaloa, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο μετά τη σύλληψη του πατέρα του.

Είχε αρχικά συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2019 αλλά αφέθηκε ελεύθερος, υπό τον φόβο αντιποίνων από το καρτέλ.

Τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις στην πολιτεία Sinaloa μετά τη σύλληψη του γιου του Ελ Τσάπο.

Εξαγριωμένα μέλη συμμοριών έστησαν οδοφράγματα, πυρπόλησαν οχήματα και επιτέθηκαν σε τοπικό αεροδρόμιο ενώ δύο αεροπλάνα δέχτηκαν πυροβολισμούς, το ένα ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

Περισσότερες από 100 πτήσεις ακυρώθηκαν σε τρία αεροδρόμια της Sinaloa ενώ ο κυβερνήτης της πολιτείας είπε νωρίτερα πως 18 άτομα είχαν εισαχθεί στο νοσοκομείο.

An all out war has stated between the Sinaloa Cartel and the Mexican government since they recent arrest of Ovidio Guzmán who is the son of Notorious Drug Lord “El Chapo” pic.twitter.com/fpP2RakQnR