Μόσχα: Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη- Πληροφορίες για εγκλωβισμένους

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πλατεία Komsomolskaya στη Μόσχα με αποτέλεσμα να υπάρξει μερική κατάρρευση διώροφης αποθήκης όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία του ρωσικού Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης.

Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, στην περιοχή υπάρχουν τρεις σιδηροδρομικοί σταθμοί, ενώ απομακρυνθεί από το κτίριο επτά άτομα.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο TASS, δύο άτομα είναι εγκλωβισμένα.

Το κτίριο αυτό στεγάζει ένα κατάστημα επίπλων και φωτιστικών, καθώς και ένα ανθοπωλείο ενώ φλέγεται η αποθήκη του ανθοπωλείου. Μέρος του κτιρίου έχει καταρρεύσει.

Σύμφωνα με το Ria Novosti, στην κατάσβεση συμμετέχουν 80 διασώστες με 20 οχήματα και τρία ελικόπτερα.

Προς το παρόν η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη.

In #Moscow, near the Komsomolskaya Square, a strong fire. According to preliminary data, the warehouse is on fire. It is reported that the fire area is about two thousand square meters. pic.twitter.com/82OfnLlDwP — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2022

WATCH: #BNNRussia Reports



The fire area has grown to 2,000 square meters with the staircase of the building collapsed. In Moscow's center, fire sirens wailed.



Previously, two people had remained inside, first responders are attempting to rescue them. pic.twitter.com/2ft7J7zEeR — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 20, 2022

BREAKING: #BNNRussia Reports



Strong smoke has been observed near #Komsomolskaya Square in #Moscow, according to the Ministry of Emergency Situations, and first responders are on their way. pic.twitter.com/aBDDAOHYZT — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 20, 2022

Russian Railways dispatched a fire train to assist in putting out the fire near #Komsomolskaya Square.



The fire has spread over 2,500 square meters. Open burning can still be seen. pic.twitter.com/mrqOxbnOX8 — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 20, 2022

Με πληροφορίες του RIA/Tass