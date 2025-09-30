«Μοντέλο Βενετίας» στο χωριό των ανεμόμυλων: Το Zaanse Schans βάζει εισιτήριο για να αντιμετωπίσει τον υπερτουρισμό

Στο ιστορικό χωριό Zaanse Schans της Ολλανδίας, γνωστό για τους εμβληματικούς ανεμόμυλους και τα παραδοσιακά του εργαστήρια, οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βενετίας, θεσπίζοντας εισιτήριο εισόδου από το 2026. Οι επισκέπτες θα καταβάλλουν 17,50 ευρώ προκειμένου να έχουν πρόσβαση στον χώρο, σε μια προσπάθεια περιορισμού της ανεξέλεγκτης τουριστικής πίεσης.

Το Zaanse Schans, που δέχεται πάνω από 2,3 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, έχει φτάσει στα όριά του. Η υπερβολική ροή τουριστών προκαλεί φθορές στο τοπίο, υπερφόρτωση των υποδομών και έντονη πίεση στην καθημερινότητα των κατοίκων. Το νέο μέτρο αποσκοπεί τόσο στη μείωση της ανεξέλεγκτης επισκεψιμότητας όσο και στη δημιουργία εσόδων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την καλύτερη διαχείριση της περιοχής.

Το σχέδιο περιλαμβάνει έλεγχο πρόσβασης σε μονοπάτια και χώρους, ενώ το εισιτήριο θα καλύπτει είσοδο σε μουσεία, ανεμόμυλους και πολιτιστικές υποδομές. Οι κάτοικοι και ειδικές κατηγορίες επισκεπτών θα εξαιρούνται, με στόχο η επιβάρυνση να αφορά αποκλειστικά τον μαζικό τουρισμό.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια διεθνή τάση, καθώς όλο και περισσότεροι προορισμοί παγκοσμίως υιοθετούν μέτρα περιορισμού ή διαχείρισης του τουριστικού ρεύματος. Η Βενετία ήδη εφαρμόζει τέλος εισόδου για τους επισκέπτες ημερήσιας επίσκεψης, ενώ συνολικά περισσότεροι από 60 διεθνείς προορισμοί έχουν θεσμοθετήσει παρόμοια μέτρα, από δημοφιλείς μεσογειακές πόλεις έως ιστορικούς οικισμούς και νησιά.

Η επιβολή τέτοιων τελών αντανακλά την αυξανόμενη ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ωφέλεια του τουρισμού και τη βιωσιμότητα των ίδιων των κοινοτήτων. Το Zaanse Schans αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας περιοχής που μετατρέπεται από «ανοιχτό μουσείο» σε χώρο όπου η πρόσβαση θα συνδέεται με κανόνες και κόστος, ώστε να προστατευθεί η πολιτιστική της κληρονομιά και να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της.