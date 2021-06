Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα της μελέτης που έκανε η Moderna για την αποτελεσματικότητα του mRNA εμβολίου της κατά των μεταλλάξεων του κορωνοϊού και κυρίως της παραλλαγής Δέλτα, που είναι ιδιαίτερα μεταδοτική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα, Τρίτη, το σκεύασμα της Moderna παράγει ικανοποιητικά αντισώματα και έναντι των μεταλλάξεων του ιού. Συγκεκριμένα η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν επηρεάζεται καθόλου από την μετάλλαξη Άλφα και Βήτα, ενώ παρατηρήθηκε μία ήπια μείωση έναντι των μεταλλάξεων Δέλτα, Γάμα, Κάπα και Ήττα.

Η έρευνα βασίζεται σε δείγματα που ελήφθησαν από 8 συμμετέχοντες, μία εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση και οι οποίοι συμμετείχαν στην πρώτη κλινική φάση των δοκιμών του εμβολίου της Monderna.



«Παραμένουμε δεσμευμένοι στη μελέτη των νέων μεταλλάξεων, τη συγκέντρωση δεδομένων και την κοινή χρήση τους όταν είναι διαθέσιμα. Αυτά τα νέα στοιχεία ενθαρρύνουν και ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι το εμβόλιο της Moderna παραμένει αποτελεσματικό έναντι των πρόσφατα εντοπισμένων μεταλλάξεων» δήλωσε ο επικεφαλής της φαρμακοβιομηχανίας Stephane Bancel.

Σύμφωνα με τον ίδιο τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της συνέχισης του εμβολιασμού του πληθυσμού με ένα αποτελεσματικό εμβόλιο.

