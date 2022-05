Μητέρα σκότωσε τον 6χρονο γιο της- Βρήκαν το πτώμα στο πορτ μπαγκάζ σε τυχαίο έλεγχο της Τροχαίας

Μια μητέρα στη Μινεσότα συνελήφθη για την δολοφονία του 6χρονου γιου της, που κατηγορείται ότι σκότωσε και μετά έκρυψε το πτώμα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

Η αστυνομία βρήκε το πτώμα του Έλι Χαρτ στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου της μητέρας του όταν την σταμάτησαν για τυχαίο έλεγχο της τροχαίας, το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με το ABC 5 Eyewitness News.

Η 28χρονη Τζουλίσα Τάλερ συνελήφθη όταν οι αρχές εντόπισαν ίχνη αίματος στο εσωτερικό και έψαξαν το όχημα.

Ο πατέρας του Έλι, Τόρι Χαρτ, είχε προχωρήσει σε πολλαπλές καταγγελίες για τα προβλήματα ψυχικής υγείας της 28χρονης, που έκανε επίσης χρήση ναρκωτικών αλλά αγνοήθηκαν από τις δικαστικές αρχές, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Παρά τις καταγγελίες, στην 28χρονη μητέρα δόθηκε πλήρης κηδεμονία του 6χρονου, μόλις δέκα ημέρες πριν ανακαλυφθεί το πτώμα του.

H αρραβωνιαστικιά του πατέρα, Τζόσι Τζόσεφσον είπε στο Fox9 ότι το δικαστήριο απέτυχε δίνοντας το αγόρι στην μητέρα παρά τα θέματα ψυχικής υγείας και χρήσης ναρκωτικών.

«Όσο κι αν φωνάξαμε, μας αγνόησαν», είπε. «Ανεξάρτητα από το πόσα προειδοποιητικά σημάδια υπήρχαν».

Family members have identified 6-year-old Eli Hart as the boy found dead in a car trunk near Orono Friday.



Hart is pictured here with his father, Tory Hart and Hart’s fiancée Josie Josephson.



Court docs Hart’s biological mother was recently awarded full custody. @WCCO #WCCO pic.twitter.com/1eU8ejJCky