Η Μεξικανή Άντρεα Μέζα ήταν μεν η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού Miss Universe, αλλά «πρωταγωνίστριες» των καλλιστείων ήταν τρεις άλλες διαγωνιζόμενες.

Οι εκπρόσωποι της Μιανμάρ, της Σιγκαπούρης και της Ουρουγουάης επέλεξαν να στείλουν τρία διαφορετικά, ισχυρά, μηνύματα, κατά τη διάρκεια των καλλιστείων που έγιναν στο Χόλιγουντ.



Αξιοποιώντας την παρουσία τους στη σκηνή του διαγωνισμού, έστειλαν μηνύματα για το χάος στη Μιανμάρ, κατά των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, αλλά και κατά του μίσους ενάντια στους ανθρώπους ασιατικής καταγωγής.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης με «εθνική φορεσιά», στα καλλιστεία. Οι διαγωνιζόμενες από τη Σιγκαπούρη και την Ουρουγουάη αξιοποίησαν τα ρούχα τους για να στείλουν το μήνυμά τους. Η εκπρόσωπος της Μιανμάρ, το είχε γράψει σε ένα κομμάτι χαρτί.

Η Τουζάρ Βιντ Λβιν περπάτησε ως την άκρη της σκηνής, ένα μια υπόκλιση και ξεδίπλωσε το χαρτί που έγραφε «Προσευχηθείτε για τη Μιανμάρ». Δεν είναι η πρώτη φορά που τοποθετείται για την κρίση που έχει προκληθεί στη χώρα της μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα.

Τον Μάρτιο, σε ανάρτηση στο Instagram, χαρακτήρισε τους ήρωες διαδηλωτές που έχουν χάσει τη ζωή τους- περισσότεροι από 700 έως τώρα- επισημαίνοντας ότι θυσίασαν τη ζωή τους στη μάχη για την ελευθερία του λαού της Μιανμάρ. Επίσης, κατηγόρησε τον στρατό για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Μπερναντέτ Μπελ Ονγκ, που εκπροσώπησε τη Σιγκαπούρη στα καλλιστεία, εμφανίστηκε με ένα ρούχο στα χρώματα της σημαίας της χώρας της. Πάνω σε αυτό ήταν γραμμένο το μήνυμα «Στοπ στο μίσος για τους Ασιάτες».

Μετά τον διαγωνισμό η Ονγκ τόνισε πως είχε ευθύνη να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα κατά της προκατάληψης και της βίας με στόχο τα άτομα ασιατικής καταγωγής.

Από την άλλη η Λόλα ντε λος Σάντος, η διαγωνιζόμενη από την Ουρουγουάη, εμφανίστηκε με μία φούστα που στο εσωτερικό της είχε τα χρώματα του ουράνιου τόξου και το μήνυμα «Όχι άλλο μίσος, βία, απόρριψη, διακρίσεις», εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τη στήριξή της στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Η ντος Σάντος συχνά δημοσιεύει στα social media μηνύματα αλληλεγγύης για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ενώ ήταν κριτής στα Miss Trans Star στην Ουρουγουάη, καλλιστεία για transgender γυναίκες.

Το στέμμα στο Μεξικό

Νικήτρια του 69ου διαγωνισμού Miss Universe ήταν η Άντρεα Μέζα, από το Μεξικό. Πρώτη αναπληρωματική αναδείχθηκε η Μις Βραζιλία, Τζούλια Γκάμα και δεύτερη αναπληρωματική η εκπρόσωπος του Περού, Τζάνικ Μασέτα ντελ Καστίγιο.

Η Μέζα είναι μοντέλο, μακιγιέζ και έχει πτυχίο στη μηχανική λογισμικού, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής. Στην τελευταία τοποθέτησή της κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού μίλησε για τα πρότυπα ομορφιάς. «Μην επιτρέψετε ποτέ σε κάποιον να σας πει ότι δεν αξίζετε», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι η ομορφιά δεν έχει σχέση μόνο με την εξωτερική εμφάνιση, αλλά και με το πνεύμα του ανθρώπου και τον τρόπο που συμπεριφέρεται.

Με πληροφορίες από CNN