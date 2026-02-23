ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιράν: Προειδοποιεί για «κίνδυνο κλιμάκωσης» σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση

Η ενδεχόμενη «κλιμάκωση» δεν θα περιορίζεται σε μία χώρα, ανέφερε η προειδοποίηση του Ιράν

The LiFO team
Φωτ. ΕΡΑ
Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχει κίνδυνος «κλιμάκωσης» πέραν των συνόρων του, στην περίπτωση που δεχτεί επίθεση.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά τις αναφορές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια τέτοια πιθανότητα, εάν αποτύχουν οι συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Η προειδοποίηση του Ιράν

«Καλούμε όλες τις χώρες που είναι προσηλωμένες στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη να λάβουν σημαντικά μέτρα για να εμποδίσουν κάθε νέα κλιμάκωση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί, από το βήμα της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη.

«Οι συνέπειες μιας νέας επίθεσης (σ.σ. εναντίον του Ιράν) δεν θα περιορίζονταν μόνο σε μία χώρα και η ευθύνη θα έπεφτε σε εκείνους που υποκινούν ή υποστηρίζουν τέτοιες ενέργειες», πρόσθεσε.

Προς το παρόν, ο διάλογος συνεχίζεται, καθώς νέες συνομιλίες είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη στη Γενεύη, όπως επιβεβαίωσε η μεσολαβήτρια χώρα, το Ομάν, όχι όμως και οι ΗΠΑ. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο Bloomberg, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ ετοιμάζονται να μεταβούν στην Ελβετία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

