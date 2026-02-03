Μινεάπολη: Ως «ανθρωποκτονία» χαρακτηρίστηκε ο θανάσιμος πυροβολισμός του Πρέτι

Ως «ανθρωποκτονία» χαρακτηρίστηκε ο θανάσιμος πυροβολισμός του Άλεξ Πρέτι -από πράκτορες της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE)- στη Μινεάπολη, μετά την ιατροδικαστική έκθεση που ήρθε στη δημοσιότητα.

Ο Άλεξ Πρέτι πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί στη Μινεσότα στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής, που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο θάνατός του συγκλόνισε τη χώρα, με τον Λευκό Οίκο να επιχειρεί στη συνέχεια να αναδιαμορφώσει τη στρατηγική του για τις μαζικές απελάσεις, ενώ επικριτές σε πολλές πόλεις βγήκαν στους δρόμους, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση Πρέτι δείχνει πως ο Τραμπ έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

Μινεάπολη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον Άλεξ Πρέτι

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Hennepin County κατέληξε ότι ο θάνατος του Πρέτι, στις 24 Ιανουαρίου, ήταν «ανθρωποκτονία» που προήλθε από «πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο». Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν αφού «πυροβολήθηκε από όργανα επιβολής του νόμου».

Η ιατροδικαστική κατηγοριοποίηση του θανάτου Πρέτι ως «ανθρωποκτονία» σημαίνει ότι προκλήθηκε από άλλο άτομο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα δολοφονία. Συνήθως ενεργοποιεί έρευνα για να διαπιστωθεί αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν δικαιολογημένη.

Στις 30 Ιανουαρίου, ο βοηθός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς ανακοίνωσε ότι το υπουργείο ξεκίνησε έρευνα για πιθανή παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων. Εκπρόσωπος του DHS δήλωσε στην USA TODAY ότι το περιστατικό διερευνάται από το FBI, με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας, ενώ η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) διεξάγει δική της έρευνα.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα των πρακτόρων που εμπλέκονται, ωστόσο σε έκθεση που περιήλθε στην κατοχή της USA TODAY αναφέρεται ότι δύο πράκτορες πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας συμπλοκής και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Το ερευνητικό μέσο ProPublica τους ταυτοποίησε ως τον πράκτορα της Συνοριοφυλακής Χεσούς Οτσόα και τον αξιωματικό της CBP Ραϊμούντο Γκουτιέρες.

Μινεάπολη: Αλλαγή τακτικής από τον Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε αλλαγή τακτικής στην πολιτεία της Μινεσότα μετά τις έντονες αντιδράσεις, ιδίως αφότου τα αρχικά σχόλια αξιωματούχων διαψεύστηκαν από βίντεο αυτοπτών μαρτύρων.

Χθες μάλιστα, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε ότι οι πράκτορες θα αρχίσουν να φορούν κάμερες σώματος· ο Τραμπ αντικατέστησε τον επικεφαλής αξιωματούχο στο πεδίο με τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν, ενώ στο Κογκρέσο συζητείται διετής παράταση της χρηματοδότησης του DHS, ώστε να δοθεί χρόνος για διαπραγματεύσεις γύρω από μέτρα όπως η καθολική χρήση καμερών.

Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή, ο Πρέτι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε λιγότερο από τρία χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, νότια του κέντρου της Μινεάπολης. Διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της κομητείας Hennepin, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Θα έκλεινε τα 38 του χρόνια την 1η Μαρτίου.

Είχε ύψος 1,78 μ. και ζύγιζε περίπου 67 κιλά. Το δημόσιο έγγραφο δεν αναφέρει αν έφερε ουλές ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για λόγους ιδιωτικότητας της οικογένειας, δεν δημοσιοποιείται το όνομα του γραφείου τελετών.

Η δολοφονία του Πρέτι από πράκτορες μετανάστευσης σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE, τον Τζόναθαν Ρος. Ιατροδικαστική έκθεση της ίδιας κομητείας χαρακτηρίζει και τον θάνατο της Γκουντ «ανθρωποκτονία», από «πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο», σημειώνοντας ότι «η εκλιπούσα πυροβολήθηκε από όργανο επιβολής του νόμου».

