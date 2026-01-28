ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μινεάπολη: Σε διοικητική άδεια οι πράκτορες που πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι

Η αμερικανική συνοριοφυλακή έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος

The LiFO team
The LiFO team
ΜΙΝΕΑΠΟΛΗ ΑΛΕΞ ΠΡΕΤΙ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Τουλάχιστον δύο πράκτορες της αμερικανικής συνοριοφυλακής (CBP) που εμπλέκονται στο περιστατικό με πυροβολισμούς στη Μινεάπολη, όπου σκοτώθηκε ο Άλεξ Πρέτι, απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ίδιοι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πράκτορες τέθηκαν σε διοικητική άδεια. Ο ακριβής αριθμός όσων αφορά το μέτρο δεν έχει γίνει γνωστός. Οι New York Times, επικαλούμενοι στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σημειώνει ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη διευκρίνιση, ενώ Fox News και MS NOW μεταδίδουν ότι σε διοικητική άδεια τέθηκαν οι δύο πράκτορες που πυροβόλησαν τον Πρέτι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν πράκτορες της CBP πυροβόλησαν πολλές φορές τον Πρέτι, 37χρονο νοσηλευτή σε νοσοκομείο βετεράνων. Ο θάνατός του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο συμβάν στη Μινεσότα μέσα σε τρεις εβδομάδες στο οποίο εμπλέκονται ομοσπονδιακοί πράκτορες. Είχε προηγηθεί η δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πυρά πράκτορα της ICE, στις 9 Ιανουαρίου. 

Η CBP έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τροχαίο στη Ρουμανία: «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου» - Δύο από τους τραυματίες επιστρέφουν αύριο

Διεθνή / Τροχαίο στη Ρουμανία: «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου» - Δύο από τους τραυματίες επιστρέφουν αύριο

«Άκουσα τις φωνές τους καθώς περνούσα με το καροτσάκι, τουλάχιστον ξέρω ότι είναι ζωντανοί» περιγράφει - Στο χειρουργείο ένας εκ των τραυματιών
THE LIFO TEAM
«Η διαμάχη για τη Γροιλανδία είναι καμπανάκι αφύπνισης για όλη την Ευρώπη», προειδοποιεί ο Μακρόν

Διεθνή / «Η διαμάχη για τη Γροιλανδία είναι καμπανάκι αφύπνισης για όλη την Ευρώπη», προειδοποιεί ο Μακρόν

Η διαμάχη για τη Γροιλανδία ωθεί τις ευρωπαϊκές χώρες να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δείξουν ότι μπορούν να υπερασπιστούν μόνες τους τα συμφέροντά τους, στον απόηχο των απειλών του Αμερικανού προέδρου
THE LIFO TEAM
Νίκολα Πελτζ: Η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ παίρνει «χαρτζιλίκι» 1 εκατ. δολάρια τον μήνα από τον πατέρα της

Διεθνή / Νίκολα Πελτζ: Η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ παίρνει «χαρτζιλίκι» 1 εκατ. δολάρια τον μήνα από τον πατέρα της

Το ποσό αυτό ξεχωρίζει σε σχέση με την οικονομική υποστήριξη που φέρεται να λαμβάνει ο Μπρούκλιν από τους γονείς του, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλουν να τον ενθαρρύνουν να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος
THE LIFO TEAM
Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν θα έπρεπε να κουβαλάει όπλο» - Οι νέες δηλώσεις για τη δολοφονία του Αλεξ Πρέτι

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν θα έπρεπε να κουβαλάει όπλο» - Οι νέες δηλώσεις για τη δολοφονία του Αλεξ Πρέτι

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τα δύο περιστατικά «τρομερά», αναφερόμενος τόσο στη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ νωρίτερα μέσα στον μήνα, όσο και στου Αλεξ Πρέτι
THE LIFO TEAM
 
 