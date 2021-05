Ένας μπαρίστα των Starbucks στις ΗΠΑ, έγινε το απόλυτο viral στο Twitter, όταν ανέβασε μια περίπλοκη παραγγελία πελάτη μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στη φωτογραφία, ο υπάλληλος φρόντισε να εστιάσει στο τυπωμένο χαρτάκι με τις οδηγίες για τον παγωμένο καφέ που περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, κομμάτια καραμέλας, σιρόπι καραμέλας, blend μελιού, έξτρα σαντιγί, έξτρα πάγο, έξτρα Frapp τσιπς, κανέλα και πολλά άλλα. Η ανάρτηση «πήρε φωτιά» και σύντομα άλλοι μπαρίστα άρχισαν να μοιράζονται τις δικές τους μακροσκελείς, ειδικές παραγγελίες.

i raise you this pic.twitter.com/07mhU0IyED

this order comes in every other week pic.twitter.com/PAdcIFotyv