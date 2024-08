Μία 102χρονη έγινε η γηραιότερη αλεξιπτωτίστρια της Βρετανίας

Μια 102χρονη έγινε η γηραιότερη αλεξιπτωτίστρια στη Βρετανία, αφού πήδηξε από αεροπλάνο στα 7.000 πόδια.

Η Manette Baillie πραγματοποίησε την πτώση της το πρωί της Κυριακή στο αεροδρόμιο Beccles Airfield της Βρετανίας, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Στο παρελθόν ωστόσο η αλεξιπτωτίστρια, είχε προχωρήσει και σε άλλες τολμηρές προκλήσεις, όπως όταν έκανε τον γύρο του Silverstone με μια Ferrari για τα 100α γενέθλιά της.

Μιλώντας στο BBC Radio 4 αμέσως μετά το άλμα της, δήλωσε ότι «έμεινε με κομμένη την ανάσα». «Ήταν λίγο τρομακτικό. Πρέπει να παραδεχτώ ότι έκλεισα τα μάτια μου πολύ καλά. Θέλω απλώς οι άλλοι άνθρωποι που πλησιάζουν τα 80 και τα 90 να μην εγκαταλείψουν τίποτα. Απλά να συνεχίσουν», σημείωσε. Πριν από την πτώση της, ανέφερε πως δεν είχε ιδέα από πού είχε προέλθει αυτή η ανάγκη να κάνει πράγματα που θεωρούνται extreme για την ηλικία της.

«Ήμουν τόσο τυχερή που ήμουν σε καλή φυσική κατάσταση. Έπρεπε να κάνω κάτι με αυτό, άλλοι άνθρωποι είναι ανάπηροι με αρθρίτιδα και εγώ όχι», τόνισε. Η κ. Baillie ήθελε να κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, αφού άκουσε για τον 85χρονο πατέρα μιας φίλης της, που είχε κάνει επίσης ελεύθερη πτώση και μόλις προσγειώθηκε, της είπαν ότι ήθελε να το ξανακάνει. «Αν ένας 85χρονος μπορεί να το κάνει, μπορώ κι εγώ», είπε τότε.

Όπως εξομολογήθηκε, κάποτε ήταν παντρεμένη με έναν αλεξιπτωτιστή και η ίδια υπηρέτησε στη Βασιλική Ναυτική Υπηρεσία Γυναικών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά δεν είχε σκεφτεί ποτέ να κάνει άλμα.

«Το κάνω για φιλανθρωπικό σκοπό» σημείωσε, καθώς βοηθά αρκετά ιδρύματα, ωστόσο εξομολογήθηκε πως αυτή θα είναι πιθανότατα η τελευταία της πρόκληση για τη συγκέντρωση χρημάτων. «Θα ασχοληθώ με το πλέξιμο», αστειεύτηκε. Την προηγούμενη θέση του γηραιότερου αλεξιπτωτιστή της Βρετανίας κατείχε ο Verdun Hayes, ο οποίος τον Μάιο του 2017 πήδηξε σε ηλικία 101 ετών και 38 ημερών.

