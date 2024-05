Πτήση δύο αλεξιπτωτιστών μέσα από τη γέφυρα του Λονδίνου με ταχύτητα 246 χλμ

Δύο επαγγελματίες αλεξιπτωτιστές ολοκλήρωσαν την πρώτη πτήση με ειδική στολή wingsuit περνώντας μέσα από τη γέφυρα του Λονδίνου, λέγοντας ότι ήταν ένα «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Οι δύο αλεξιπτωτιστές ο Μάρκο Φουρστ, και ο Μάρκο Βάλτενσπιλ πήδηξαν από ένα ελικόπτερο που βρισκόταν στα 914 μέτρα πάνω από το Λονδίνο το πρωί της Κυριακής.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι δύο αλεξιπτωτιστές ηλικίας 33 και 39 ετών αντίστοιχα, πέρασαν πάνω από το Tower Bridge, με ταχύτητες που έφτασαν ακόμα και τα 246 χλμ. την ώρα. Κατά την πτώση τους έκαναν και έναν πολύπλοκο ελιγμό γνωστό ως «έκλαμψη». Σημειώνεται ότι η γέφυρα του Λονδίνου ήταν κλειστή για το άλμα.

Η στολή «Wingsuit flying» που φορούσαν οι Αυστριακοί αλεξιπτωτιστές επιτρέπει σε όσους κάνουν ελεύθερη πτώση να γλιστρούν οριζόντια με υψηλές ταχύτητες πριν προσγειωθούν στο έδαφος χρησιμοποιώντας ένα αλεξίπτωτο.

Η πτήση των Αυστριακών αλεξιπτωτιστών διήρκεσε 45 δευτερόλεπτα, με τους ίδιους να καταδύονται στα 35 μέτρα πάνω από τον ποταμό Τάμεση, πριν ανέβουν στον αέρα και απελευθερώσουν τα αλεξίπτωτά τους.

Ο Μάρκο Φουρστ είπε ότι το ταξίδι ήταν «έντονο από την αρχή», προσθέτοντας ότι η εμπειρία ήταν «απίστευτη, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα». Ο Μάρκο Βάλτενσπιλ δήλωσε ότι πετώντας πάνω από το Λονδίνο, «η ανατολή του ηλίου ήταν καταπληκτική, η πόλη φαινόταν τόσο όμορφα».

Για να προετοιμαστούν για την πτήση στο Λονδίνο, πραγματοποίησαν πάνω από 200 άλματα και εκπαιδεύτηκαν σε ένα χώρο στο Oxfordshire, που είχε δύο γερανούς ώστε να προσομοιάζει στην πτήση πάνω από το Tower Bridge.

Παρά το άγχος που είχαν πριν οι αλεξιπτωτιστές δήλωσαν «εξαιρετικά χαρούμενοι, σούπερ γεμάτοι, όλα πήγαν καλά και όλοι είναι χαρούμενοι». Ο Μάρκο Φουρστ είπε ότι η «αυθεντική ελευθερία» του αλεξίπτωτου είναι αυτό που τον ελκύει, «γιατί αν πηδήξεις από ένα ελικόπτερο, μπορείς βασικά να κάνεις ό,τι θέλεις - μπορείς να πετάξεις αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω».

