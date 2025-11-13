Μη αλκοολούχα ποτά δεν μπορούν να πωλούνται ως «τζιν», αποφάσισε δικαστήριο της ΕΕ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη σήμερα ότι κανένα μη αλκοολούχο ποτό δεν μπορεί να φέρει την ονομασία «τζιν» (gin), σε μία απόφαση που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ολοένα και πιο δημοφιλή αγορά των «alcohol-free» προϊόντων.

Η υπόθεση αφορούσε το προϊόν Virgin Gin Alkoholfrei, το οποίο κυκλοφορούσε στη Γερμανία. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ονομασία παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία ορίζει ρητά πως το τζιν πρέπει να παράγεται από αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα αρκεύθου, με ελάχιστο αλκοολικό βαθμό το 37,5%.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι κανόνες υπάρχουν τόσο για να προστατεύουν τους παραγωγούς τζιν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό όσο και για να αποτρέπουν τη σύγχυση των καταναλωτών.

ΕΕ: Ποιος κατέθεσε την πρόσφυγη

Την προσφυγή είχε καταθέσει γερμανικός οργανισμός κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, με την υπόθεση να παραπέμπεται στο Λουξεμβούργο από ομοσπονδιακό δικαστήριο της χώρας. Η ευρωπαϊκή απόφαση ήταν σαφής: πρόκειται για «ξεκάθαρη απαγόρευση», καθώς το προϊόν δεν περιέχει καθόλου αλκοόλ.

Μπορεί να συνεχίσει να πωλείται, αλλά όχι με την ονομασία τζιν, ακόμη κι αν συνοδεύεται από χαρακτηρισμούς όπως «μη αλκοολούχο» ή «virgin».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ παρεμβαίνει σε θέματα ονομασίας τροφίμων: το 2017 είχε απαγορεύσει τη χρήση όρων όπως «γάλα», «κρέμα», «βούτυρο», «τυρί» και «γιαούρτι» σε φυτικά προϊόντα.

Με πληροφορίες από Politico

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Αλκοόλ: Διαθέσιμα στα φαρμακεία τα self tests για τους οδηγούς