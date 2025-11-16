ΔΙΕΘΝΗ
Μεξικό: Χάος και βίαιες διαδηλώσεις εν μέσω οργής για την κυβέρνηση - Δεκάδες τραυματίες

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους της Πόλης του Μεξικού διαδηλώνοντας κατά της κυβέρνησης της προέδρου Κλαούντια Σέιναμπουμ

Φωτ. από τις διαδηλώσεις στο Μεξικό / Χ
Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το Σάββατο τους δρόμους της Πόλης του Μεξικού, διαδηλώνοντας κατά της κυβέρνησης της προέδρου Κλαούντια Σέιναμπουμ.

Η διαδήλωση του Σαββάτου στο Μεξικό, αρχικά οργανώθηκε από άτομα της Gen Z, αλλά κατέληξε με τη συμμετοχή και μεγαλύτερων σε ηλικία υποστηρικτών αντιπολιτευόμενων κομμάτων.

Η Κλαούντια Σέιναμπουμ, που βρίσκεται στην εξουσία από τον Οκτώβριο του 2024, διατηρεί ποσοστά αποδοχής πάνω από 70% στο Μεξικό, αλλά έχει δεχθεί κριτική για την πολιτική της στην ασφάλεια λόγω αρκετών δολοφονιών υψηλού προφίλ.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν πανό και φορούσαν καπέλα τιμώντας τον Κάρλος Αλμπέρτο Μάνσο Ροντρίγκες, δήμαρχο του Ουρουαπάν στην πολιτεία Μιτσοακάν, που δολοφονήθηκε στις 1 Νοεμβρίου, έχοντας ηγηθεί μιας εκστρατείας κατά των συμμοριών ναρκωτικών στην πόλη του.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το εθνικό παλάτι, όπου ζει και εργάζεται η πρόεδρος της χώρας, και γκρέμισαν μέρος των μεταλλικών φραχτών γύρω από το κτίριο.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και πυροσβεστήρες για να συγκρατήσει τους διαδηλωτές, οι οποίοι χτυπούσαν τους φράχτες.

Εκατοντάδες νέοι πετούσαν αντικείμενα προς την αστυνομία, η οποία απάντησε χρησιμοποιώντας τις ασπίδες της και επίσης πετώντας αντικείμενα προς τους διαδηλωτές.

Αποτέλεσμα των βίαιων επεισοδίων, ήταν να τραυματιστούν τουλάχιστον 120 άτομα.

Με πληροφορίες από Guardian

 
