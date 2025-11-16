Μεξικό: Χάος και βίαιες διαδηλώσεις εν μέσω οργής για την κυβέρνηση - Δεκάδες τραυματίες

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το Σάββατο τους δρόμους της Πόλης του Μεξικού, διαδηλώνοντας κατά της κυβέρνησης της προέδρου Κλαούντια Σέιναμπουμ.

Η διαδήλωση του Σαββάτου στο Μεξικό, αρχικά οργανώθηκε από άτομα της Gen Z, αλλά κατέληξε με τη συμμετοχή και μεγαλύτερων σε ηλικία υποστηρικτών αντιπολιτευόμενων κομμάτων.

Η Κλαούντια Σέιναμπουμ, που βρίσκεται στην εξουσία από τον Οκτώβριο του 2024, διατηρεί ποσοστά αποδοχής πάνω από 70% στο Μεξικό, αλλά έχει δεχθεί κριτική για την πολιτική της στην ασφάλεια λόγω αρκετών δολοφονιών υψηλού προφίλ.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν πανό και φορούσαν καπέλα τιμώντας τον Κάρλος Αλμπέρτο Μάνσο Ροντρίγκες, δήμαρχο του Ουρουαπάν στην πολιτεία Μιτσοακάν, που δολοφονήθηκε στις 1 Νοεμβρίου, έχοντας ηγηθεί μιας εκστρατείας κατά των συμμοριών ναρκωτικών στην πόλη του.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το εθνικό παλάτι, όπου ζει και εργάζεται η πρόεδρος της χώρας, και γκρέμισαν μέρος των μεταλλικών φραχτών γύρω από το κτίριο.

Mexico Is In Full Revolt Against The Communist Chinese Backed President!



Update: Battle in Mexico City. In the main square, Zócalo, while patriots battle with police protecting the Presidential Palace. Officers launch tear gas and bullets! Mexico rises up against Sheinbaum… https://t.co/NvrPUXvyW9 pic.twitter.com/GAqwta1Srp — Alex Jones (@RealAlexJones) November 15, 2025

🔴MEXICO 🇲🇽| Anger against the government amid widespread outrage over corruption and cartel violence. Thousands of citizens flooded the area around the Presidential Palace in Mexico City to protest the inaction of @Claudiashein's administration, especially after the murder...1/2 pic.twitter.com/WaWprLRwwK — Nanana365 (@nanana365media) November 16, 2025

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και πυροσβεστήρες για να συγκρατήσει τους διαδηλωτές, οι οποίοι χτυπούσαν τους φράχτες.

BREAKING🚨: Chaos is escalating in Mexico as furious protesters clash with police in the streets. Shocking footage shows officers repeatedly kicking a fallen rioter while the crowd fights back. Demonstrators are raging against President Sheinbaum, widely labeled the… pic.twitter.com/l8YXReQc5j — Officer Lew (@officer_Lew) November 15, 2025

🇲🇽⚡️- Anti corruption protestors outside the national palace of Mexico have breached the perimeter fence and are now clashing with riot police. pic.twitter.com/LyHV9N8cPm — Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) November 15, 2025

Εκατοντάδες νέοι πετούσαν αντικείμενα προς την αστυνομία, η οποία απάντησε χρησιμοποιώντας τις ασπίδες της και επίσης πετώντας αντικείμενα προς τους διαδηλωτές.

Αποτέλεσμα των βίαιων επεισοδίων, ήταν να τραυματιστούν τουλάχιστον 120 άτομα.

Με πληροφορίες από Guardian