Διεθνή

Ένοπλη επίθεση στο Κίεβο: Παραιτήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας - Έρευνα για τη στάση των ένστολων

Υπήρξαν καταγγελίες ότι αστυνομικοί τράπηκαν σε φυγή κατά τη διάρκεια του θανατηφόρου περιστατικού

The LiFO team
Φωτ. από το σημείο της ένοπλης επίθεσης στο Κίεβο / X
Ο επικεφαλής της ουκρανικής αστυνομίας, παραιτήθηκε μετά από έντονη κριτική που δέχθηκαν δύο αστυνομικοί για τη στάση τους, κατά τη διάρκεια αιματηρής επίθεσης στο Κίεβο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Holosiivskyi στο Κίεβο, όπου ένας άνδρας άνοιξε πυρ στον δρόμο, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 14 να τραυματιστούν.

Στη συνέχεια, ο δράστης πήρε ομήρους σε κοντινό σουπερμάρκετ, πριν τελικά σκοτωθεί σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.



Κίεβο: Έρευνα για τη στάση των αστυνομικών

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν αστυνομικούς να απομακρύνονται από το σημείο και να αφήνουν πολίτες εκτεθειμένους στον κίνδυνο.

Μετά τις αντιδράσεις, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και έχει ξεκινήσει έρευνα για τη συμπεριφορά τους.

Ο ίδιος τόνισε ότι το καθήκον «υπηρετώ και προστατεύω» πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη, ειδικά σε κρίσιμες στιγμές, αν και ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να γενικεύονται ευθύνες για ολόκληρη την αστυνομία.



Κίεβο: Η παραίτηση του αρχηγού της αστυνομίας

O αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αστυνομικοί δεν εκτίμησαν σωστά την κατάσταση και εγκατέλειψαν πολίτες σε κίνδυνο, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους αντιεπαγγελματική.

Μετά τα γεγονότα, ανακοίνωσε την παραίτησή του, αναλαμβάνοντας πολιτική ευθύνη.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε λόγο για σοβαρή αποτυχία των αστυνομικών, σημειώνοντας ότι «δεν σταμάτησαν τον δράστη και τράπηκαν σε φυγή». Παράλληλα, έχει διαταχθεί ποινική έρευνα για το περιστατικό και τη συνολική τους δράση.

Οι ουκρανικές αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί το κίνητρο του δράστη.

Ο 58χρονος, που φέρεται να ήταν ο ένοπλος, είχε γεννηθεί στη Μόσχα και ζούσε στο Κίεβο, ενώ σύμφωνα με τις αρχές είχε ανάλογο ιστορικό και σε προηγούμενα χρόνια.

Από τα θύματα, αρκετοί παραμένουν στο νοσοκομείο, με ορισμένους να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης και τον τρόπο απόκτησης του όπλου από τον δράστη.

Με πληροφορίες από BBC

 
 
Διεθνή

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

Διεθνή / Λίβανος: Oι πολίτες επιστρέφουν μετά την εύθραυστη εκεχειρία αντικρίζοντας εικόνες καταστροφής

«Μου είπαν ότι το σπίτι μου έχει καταστραφεί, αλλά ήθελα να το δω με τα μάτια μου» - Κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δρόμοι έχουν καταστραφεί και πολλές κατοικίες είχαν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές από αεροπορικά πλήγματα
THE LIFO TEAM
ΙΤΑΛΙΑ ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Διεθνή / Ιταλία: Μπόνους σε δικηγόρους για να πείθουν τους μετανάστες-πελάτες τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

Το ακριβές ποσό δεν καθορίζεται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελόνι, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις του ιταλικού Τύπου ανέρχεται περίπου στα 615 ευρώ
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

Διεθνή / Ιράν: «Ανανεώνουμε το οπλοστάσιό μας ταχύτερα από πριν» - Βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, απαθανατίζει τον διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, να επιθεωρεί υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις άγνωστης τοποθεσίας
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΚΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Διεθνή / Η κρίση στο Ιράν παραμερίζει τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης από την ατζέντα της Συνόδου Κορυφής

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ανατρέψει τα σχέδια των ηγετών να συζητήσουν την οικονομία και τον προϋπολογισμό της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Ο Πέδρο Σάντσεθ καλεί την ΕΕ να διακόψει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ εντός 48 ωρών

Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, την Κυριακή, ο Ισπανός πρωθυπουργός και η υποψήφια των Σοσιαλιστών, Μαρία Χεσούς Μοντέρο επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τερματίσει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ
THE LIFO TEAM
Η Κέιτλιν Τζένερ λέει ότι ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για το διαβατήριό της χωρίς αποτέλεσμα

Διεθνή / Η Κέιτλιν Τζένερ λέει ότι ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για το διαβατήριό της χωρίς αποτέλεσμα

Η Κέιτλιν Τζένερ αποκάλυψε ότι το ανανεωμένο αμερικανικό διαβατήριό της εκδόθηκε με ανδρική ένδειξη φύλου, παρότι τα έγγραφά της είχαν αλλάξει εδώ και χρόνια, και ότι ζήτησε βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να πάρει απάντηση. Η υπόθεση φωτίζει πώς η νέα πολιτική των ΗΠΑ για τα διαβατήρια αγγίζει ακόμη και τρανς πρόσωπα που τον έχουν στηρίξει.
THE LIFO TEAM
 
 