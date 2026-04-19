Ένοπλη επίθεση στο Κίεβο: Παραιτήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας - Έρευνα για τη στάση των ένστολων

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αστυνομίας, παραιτήθηκε μετά από έντονη κριτική που δέχθηκαν δύο αστυνομικοί για τη στάση τους, κατά τη διάρκεια αιματηρής επίθεσης στο Κίεβο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Holosiivskyi στο Κίεβο, όπου ένας άνδρας άνοιξε πυρ στον δρόμο, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 14 να τραυματιστούν.

Στη συνέχεια, ο δράστης πήρε ομήρους σε κοντινό σουπερμάρκετ, πριν τελικά σκοτωθεί σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.





Κίεβο: Έρευνα για τη στάση των αστυνομικών

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν αστυνομικούς να απομακρύνονται από το σημείο και να αφήνουν πολίτες εκτεθειμένους στον κίνδυνο.

Μετά τις αντιδράσεις, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και έχει ξεκινήσει έρευνα για τη συμπεριφορά τους.

Ο ίδιος τόνισε ότι το καθήκον «υπηρετώ και προστατεύω» πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη, ειδικά σε κρίσιμες στιγμές, αν και ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να γενικεύονται ευθύνες για ολόκληρη την αστυνομία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πυροβολισμοί στο Κίεβο: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες





Κίεβο: Η παραίτηση του αρχηγού της αστυνομίας

O αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αστυνομικοί δεν εκτίμησαν σωστά την κατάσταση και εγκατέλειψαν πολίτες σε κίνδυνο, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους αντιεπαγγελματική.

Μετά τα γεγονότα, ανακοίνωσε την παραίτησή του, αναλαμβάνοντας πολιτική ευθύνη.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε λόγο για σοβαρή αποτυχία των αστυνομικών, σημειώνοντας ότι «δεν σταμάτησαν τον δράστη και τράπηκαν σε φυγή». Παράλληλα, έχει διαταχθεί ποινική έρευνα για το περιστατικό και τη συνολική τους δράση.

Οι ουκρανικές αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί το κίνητρο του δράστη.

Ο 58χρονος, που φέρεται να ήταν ο ένοπλος, είχε γεννηθεί στη Μόσχα και ζούσε στο Κίεβο, ενώ σύμφωνα με τις αρχές είχε ανάλογο ιστορικό και σε προηγούμενα χρόνια.

Από τα θύματα, αρκετοί παραμένουν στο νοσοκομείο, με ορισμένους να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης και τον τρόπο απόκτησης του όπλου από τον δράστη.

Με πληροφορίες από BBC