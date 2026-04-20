ΗΠΑ: Πατέρας των νεκρών παιδιών ο δράστης της ένοπλης επίθεσης στη Λουιζιάνα

Τουλάχιστον οκτώ παιδιά σκοτώθηκαν και δύο ενήλικες τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στην πόλη Σρίβπορτ της Λουιζιάνα, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας».

Ο Κρις Μπορντελόν, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σρίβπορτ, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι ο ύποπτος, ο Σαμάρ Έλκινς, σκότωσε επτά από τα δικά του παιδιά και τραυμάτισε τη μητέρα τους, ενώ σκότωσε και ένα άλλο παιδί.

Η ηλικία των θυμάτων κυμαινόταν από ένα έως περίπου 12 ετών. Η μητέρα και μια άλλη γυναίκα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Έλκινς πέθανε μετά από καταδίωξη της αστυνομίας.

Ο Μπορντελόν δήλωσε ότι ο ύποπτος είχε συλληφθεί το 2019 σε υπόθεση όπλων.

Ο Γουέιν Σμιθ, αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ, δήλωσε ότι ο ύποπτος δολοφόνος δέχθηκε πυροβολισμούς και σκοτώθηκε από την αστυνομία αφού διέπραξε κλοπή αυτοκινήτου.

Νέα ένοπλη επίθεση στις ΗΠΑ

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη γειτονιά Σίνταρ Γκρόουβ του Σρίβπορτ, με την αστυνομία να υποδεικνύει ότι υπήρχαν τουλάχιστον τέσσερις ξεχωριστές αλλά γειτονικές σκηνές που σχετίζονταν με τη φονική επίθεση. Οι ερευνητές δεν αναφέρθηκαν σε πιθανό κίνητρο για τις δολοφονίες, αλλά δήλωσαν ότι φαίνεται να πρόκειται για υπόθεση οικογενειακής φύσης.

Η σχέση μεταξύ του δολοφόνου και των παιδιών σημαίνει ότι η μαζική δολοφονία της Κυριακής στο Σρίβπορτ ταιριάζει στον ορισμό ενός τύπου αδικήματος γνωστού από τη δεκαετία του 1980 ως «οικογενειακή εξόντωση».

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων αφορά έναν άνδρα δολοφόνο οπλισμένο με όπλο, ο οποίος τελικά αυτοκτονεί ή σκοτώνεται μετά τη δολοφονία πολλών στενών μελών της οικογένειάς του. Οι αμερικανικές κοινότητες τείνουν να θεωρούν τις οικογενειακές εξοντώσεις ως μεμονωμένες τραγωδίες. Ωστόσο, μια έρευνα της Indianapolis Star τον Ιούλιο του 2023 διαπίστωσε ότι συνέβαιναν σε όλη την Αμερική κατά μέσο όρο κάθε πέντε ημέρες.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος του Σρίβπορτ, Τομ Αρσενό, δήλωσε: «Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση, ίσως η χειρότερη τραγική κατάσταση που έχουμε… βιώσει» στην πρόσφατη μνήμη της πόλης της βορειοδυτικής Λουιζιάνα, η οποία αριθμεί περίπου 177.000 κατοίκους.

«Είναι μια φρικτή μέρα στο Σρίβπορτ, και όλοι γνωρίζουμε ότι η καρδιά μου είναι κοντά σε ολόκληρη την κοινότητα για το τραγικό γεγονός που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Αρσενό.

Ο πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα, η εκλογική περιφέρεια του οποίου περιλαμβάνει το Σρίβπορτ, εξέδωσε δήλωση στην οποία χαρακτήρισε το συμβάν της Κυριακής «σπαρακτικό».

«Η ομάδα μου βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, καθώς προκύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε η δήλωση του Τζόνσον. «Σκεφτόμαστε και προσευχόμαστε θερμά για τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους, καθώς και για την κοινότητα του Σρίβπορτ, σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Έξι μαζικές δολοφονίες το 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες

Μέχρι την Κυριακή, είχαν σημειωθεί τουλάχιστον έξι μαζικές δολοφονίες σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ το 2026, σύμφωνα με το Gun Violence Archive. Το αρχείο – μια μη κομματική πηγή αναφοράς – ορίζει τις μαζικές δολοφονίες ως περιπτώσεις στις οποίες σκοτώνονται τέσσερα ή περισσότερα θύματα.

Η Λίζα Ντέμινγκ, που μένει δύο σπίτια πιο κάτω από έναν από τους τόπους των πυροβολισμών στο Σρίβπορτ, είπε στο Associated Press ότι η κάμερα ασφαλείας της κατέγραψε βίντεο με τον δράστη να τρέχει προς ένα κατάστημα ελαστικών.

Είπε ότι άκουσε δύο πυροβολισμούς. «Αυτό είναι σχεδόν το μόνο που είδα, τον είδα να τρέχει έξω από το σπίτι», είπε.

Η Ντέμινγκ είπε ότι αργότερα είδε τη σκεπασμένη σορό ενός από τα παιδιά-θύματα να βρίσκεται στην οροφή του σπιτιού. Ωστόσο, είπε ότι δεν άκουσε ποτέ τίποτα που να μοιάζει με καβγά ή διαμάχη.

«Δεν υπήρχε θόρυβος, ούτε καβγάδες», είπε. «Ήταν ήσυχα».

Με πληροφορίες από Guardian και Associated Press