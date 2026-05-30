Η άφιξη των Βρετανών ταξιδιωτών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια πρέπει να είναι τρεις ώρες πριν την αναχώρησή τους

Οι Βρετανοί ταξιδιώτες που επιστρέφουν στη χώρα τους μέσω ευρωπαϊκών αεροδρομίων θα πρέπει να φτάνουν τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης τους, προειδοποίησε στέλεχος αεροπορικής εταιρείας, εξαιτίας των καθυστερήσεων που προκαλούν οι νέοι συνοριακοί έλεγχοι.

Το νέο ευρωπαϊκό Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (Entry/Exit System - EES), το οποίο αντικαθιστά τις σφραγίδες διαβατηρίων με ψηφιακή καταγραφή των ταξιδιωτών, εφαρμόζεται σταδιακά από τον Οκτώβριο του 2025 και τέθηκε πλήρως σε λειτουργία τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη καταγραφεί πολύωρες ουρές στα σημεία ελέγχου.

Το σύστημα προβλέπει βιομετρικούς ελέγχους κατά την είσοδο και έξοδο πολιτών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ποια αεροδρόμια υπάρχουν καθυστερήσεις

Η Yvonne Moynihan, επικεφαλής εταιρικών υποθέσεων της Wizz Air, δήλωσε στο BBC ότι οι επιπλέον έλεγχοι διαβατηρίων έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερους χρόνους αναμονής από τους αναμενόμενους.

«Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα συμβουλεύαμε τους επιβάτες να βρίσκονται στο αεροδρόμιο δύο ώρες πριν από την πτήση τους. Στις παρούσες συνθήκες συνιστούμε τρεις ώρες», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η επίδραση του νέου συστήματος διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένα αεροδρόμια οι διαδικασίες κυλούν ομαλά, ενώ σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία παρατηρούνται μεγάλες ουρές.

Η ίδια ανέφερε ότι σε πρόσφατο ταξίδι της στη Μαγιόρκα δεν αντιμετώπισε καθυστερήσεις, καθώς υπήρχε επιπλέον προσωπικό και μεγάλος αριθμός ειδικών σταθμών EES. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αναμονή.

«Όταν φτάνετε στο αεροδρόμιο προορισμού μπορεί να συναντήσετε ουρές, οπότε καλό είναι να έχετε μαζί σας φορητό φορτιστή και νερό», είπε.

Συνέστησε επίσης στους επιβάτες που πραγματοποιούν ανταπόκριση να αφήνουν αρκετές ώρες μεταξύ των πτήσεών τους.

Η ευρωπαϊκή ένωση αεροδρομίων ACI Europe προειδοποίησε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 45 αεροδρόμια σε 20 χώρες της ΕΕ στις 26 Μαΐου, οι ουρές φτάνουν έως και τις 3,5 ώρες κατά τις ώρες αιχμής.

Την περασμένη εβδομάδα, η γαλλική αστυνομία ανέστειλε προσωρινά ορισμένους ελέγχους στο λιμάνι του Ντόβερ, καθώς χιλιάδες παραθεριστές περίμεναν για ώρες μέσα στη ζέστη. Οι αρχές ενεργοποίησαν ειδική πρόβλεψη των κανονισμών του EES που επιτρέπει την προσωρινή χαλάρωση των ελέγχων σε περιπτώσεις σοβαρής συμφόρησης.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε ότι το νέο σύστημα δεν είναι η μοναδική αιτία των καθυστερήσεων και τόνισε ότι η καταχώριση των στοιχείων ενός ταξιδιώτη διαρκεί συνήθως περίπου ένα λεπτό.

Με πληροφορίες από Guardian