National Geographic: Ποια είναι τα θηλαστικά με τη μεγαλύτερη παράνομη διακίνηση στον κόσμο

Σε μια νέα ανάρτησή του στα social media, το National Geographic αναφέρθηκε στα θηλαστικά που αποτελούν αντικείμενο της μεγαλύτερης παράνομης διακίνησης παγκοσμίως.

Στη δημοσίευση στο Instagram, το National Geographic μοιράστηκε με τους 269 εκατομμύρια ακολούθους του φωτογραφίες των ιδιαίτερων αυτών ζώων που καλύπτονται από λέπια, των παγκολίνων.

Όπως εξηγεί στη λεζάντα της ανάρτησης, οι παγκολίνοι είναι τα θηλαστικά που διακινούνται παράνομα περισσότερο από κάθε άλλο είδος στον κόσμο, με εκατομμύρια ζώα να παγιδεύονται κάθε χρόνο στο παράνομο εμπόριο άγριας ζωής.

Για τα περισσότερα από αυτά τα πλάσματα, η πορεία μετά τη σύλληψη και τη διακίνησή τους καταλήγει στον θάνατο. Ωστόσο, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως η Free the Bears, προσπαθούν να αλλάξουν τη μοίρα τους μέσω επιχειρήσεων διάσωσης και επανένταξης στη φύση.

Γιατί οι παγκολίνοι αποτελούν στόχο των λαθρεμπόρων;

Οι παγκολίνοι αποτελούν στόχο του παράνομου εμπορίου κυρίως λόγω του κρέατός τους, το οποίο θεωρείται εκλεκτό έδεσμα σε ορισμένες χώρες της Ασίας, αλλά και των λεπιών τους, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ιατρική, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για τη θεραπευτική αποτελεσματικότητά τους.

Στο σχετικό δημοσίευμα του National Geographic, ο Μπράιαν Κράτζ, περιφερειακός διευθυντής της Free the Bears για τη Νοτιοανατολική Ασία και εξερευνητής του National Geographic, εξηγεί ότι ένας παγκολίνος που δεν καταφέρνει να διασωθεί μπορεί να καταλήξει «ως εξωτικό κρέας σε κάποιο εστιατόριο, ενώ τα λέπια του μπορεί να αφαιρεθούν και να πωληθούν για χρήση στην παραδοσιακή ιατρική».