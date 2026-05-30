ΗΠΑ: Το Κέντρο Κένεντι πρέπει να αφαιρέσει το όνομα του Τραμπ από το κτίριο, αποφάνθηκε δικαστής

Ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσινγκτον διέταξε την Παρασκευή το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» να αφαιρέσει το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την πρόσοψη του κτιρίου και από κάθε επίσημη επωνυμία, κρίνοντας ότι η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ήταν παράνομη.

Ο δικαστής Κρίστοφερ Ρ. Κούπερ του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ουάσινγκτον έγραψε σε μια 94σέλιδη απόφαση ότι ο νόμος που ψήφισε το Κογκρέσο για την ίδρυση του κέντρου παραστατικών τεχνών καθιστούσε «απολύτως σαφές» ότι το ίδρυμα έπρεπε να πάρει το όνομα του προέδρου Κένεντι.

«Το Κογκρέσο έδωσε στο Κέντρο Κένεντι το όνομά του, και μόνο το Κογκρέσο μπορεί να το αλλάξει», έγραψε ο δικαστής.

Ο δικαστής απαγόρευσε επίσης προσωρινά το κλείσιμο του ιδρύματος αυτό το καλοκαίρι για ανακαίνιση, μήνες αφότου ο πρόεδρος ανακοίνωσε το κλείσιμό του για δύο χρόνια.

«Εκτός» το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι»

Η απόφαση εκδόθηκε σε απάντηση σε αγωγή της βουλεύτριας Τζόις Μπίτι, δημοκρατικής από το Οχάιο, η οποία είναι ex officio μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι. Η ίδια αντιτάχθηκε τόσο στη μετονομασία όσο και στα σχέδια για το κλείσιμο του ιδρύματος από τον Ιούλιο, τα οποία, όπως υποστήριξαν οι δικηγόροι της, ήταν στην πραγματικότητα μια απόφαση «σχεδιασμένη για να κρύψει την αμηχανία τους για τη μείωση των πωλήσεων εισιτηρίων».

Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου, του οποίου η συντριπτική πλειοψηφία αποτελείται από υποστηρικτές του Τραμπ, ψήφισε τον Δεκέμβριο να προστεθεί το όνομα του προέδρου στο κέντρο παραστατικών τεχνών. Λίγο αργότερα, προστέθηκαν νέες επιγραφές στη μαρμάρινη πρόσοψη του κτιρίου, όπου πλέον αναγράφεται: «Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και Τζον Φ. Κένεντι».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι το κέντρο θα κλείσει αυτό το καλοκαίρι, χαρακτηρίζοντας το κτίριο «ερειπωμένο» και σε απόλυτη ανάγκη ανακαίνισης. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο τον Μάρτιο, αλλά ο δικαστής έκρινε ότι δεν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια κατά την εξέταση των συνεπειών μιας τέτοιας απόφασης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ πιέζει για χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πορτρέτο του

«Κανένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν διέθετε επαρκείς πληροφορίες πριν από τη συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου για να λάβει μια καλά μελετημένη απόφαση για το κλείσιμο του κέντρου», έγραψε ο δικαστής.

Ο δικαστής Κούπερ σημείωσε ότι η απόφασή του δεν εμποδίζει το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου να αποφασίσει να κλείσει το ίδρυμα στο μέλλον για ανακαίνιση, αλλά το προέτρεψε να το πράξει αφού προετοιμαστεί με «επαρκείς πληροφορίες για να λάβει μια μελετημένη, ανεξάρτητη απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωσή του τόσο για τη συντήρηση και τη λειτουργία ενός κορυφαίου χώρου τέχνης όσο και το ιερό καθήκον του να τιμά τη μνήμη ενός πεσόντος προέδρου».

Με πληροφορίες από New York Times