Νορβηγία: «Με χειραγώγησε ο Τζέφρι Έπσταϊν» παραδέχεται η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ

«Θα ήθελα να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ» ξεκαθάρισε - Τι δήλωσε για τη φύση της σχέσης τους

Φωτ. Getty Images
Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μαρίτ, προχώρησε σε μία σπάνια συνέντευξη παρά την βεβαρυμμένη κατάσταση της υγείας της, μιλώντας για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε σήμερα από τη δημόσια τηλεόραση NRK και διήρκησε περίπου 20 λεπτά, στα οποία η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ, προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις για τη στενή σχέση τους.

Η Μέτε-Μαρίτ, είναι ένα από τα εκατοντάδες ονόματα που περιλαμβάνονται στα νέα έγγραφα του Έπσταϊν, που δόθηκαν στη δημοσιότητα φέτος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τα έγγραφα αποκάλυψαν μια απροσδόκητα στενή φιλία μεταξύ τους, προκαλώντας ερωτήματα στη Νορβηγία σχετικά με το αν η Μέτε-Μαρίτ μπορεί να γίνει βασίλισσα.

Νορβηγία: «Θα ήθελα να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ» δηλώνει η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ

«Φυσικά θα ήθελα να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ», δήλωσε αρχικά στη συνέντευξη.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα να αναγνωρίσω ότι δεν ερεύνησα προσεκτικά το παρελθόν του, αλλά και να παραδεχτώ ότι υπήρξα χειραγωγημένη και εξαπατημένη σε τόσο μεγάλο βαθμό», πρόσθεσε.

Η Μέτε-Μαρίτ επιχείρησε επίσης να διαψεύσει τις φήμες περί σχέσεών της με τον Έπσταϊν. «Ήταν μια φιλική σχέση. Πάνω απ’ όλα, ήταν φίλος μου. Αλλά αν η ερώτηση είναι αν η σχέση είχε άλλη φύση, η απάντηση είναι όχι», συμπλήρωσε.

Η πριγκίπισσα είχε προηγουμένως δηλώσει ότι μετανιώνει βαθιά για τη σχέση αυτή, η οποία έχει πλήξει τη φήμη της, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τη δίκη του 29χρονου γιου της από τον πρώτο της γάμο.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου βιασμού τεσσάρων γυναικών και επίθεσης σε πρώην φίλες του, και ενδέχεται να εκτίσει έως 16 χρόνια φυλάκιση.

Με πληροφορίες από Reuters

