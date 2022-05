Met Gala 2022: Η λάμψη, οι διάσημοι και η πρόταση γάμου στο φετινό κόκκινο χαλί

Διασημότητες, λάμψη, υψηλή ραπτική και μία πρόταση γάμου, είχε το φετινό κόκκινο χαλί του Met Gala 2022, που επέστρεψε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στο Μανχάταν.

Μοντέλα, ηθοποιοί, παρουσιαστές, προσωπικότητες και, ανάμεσά τους, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Έλον Μασκ, έδωσαν το «παρών» στο μεγαλύτερο φιλανθρωπικό πάρτι της μόδας με θέμα «Στην Αμερική: Μια ανθολογία Μόδας». Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν η ηθοποιός Blake Lively με το εξίσου χολιγουντιανό έτερον ήμισύ της, Ryan Reynolds, και τους συναδέλφους τους Regina King και Lin-Manuel Miranda.

Ο σχεδιαστής Τομ Φορντ, ο επιχειρηματίας Άνταμ Μοσερί και, φυσικά, η αρχισυντάκτρια της Vogue Άννα Γουίντουρ ανέλαβαν τον ρόλο των επίτιμων παρουσιαστών, όπως συνέβη και τον Σεπτέμβριο στα εγκαίνια του πρώτου μέρους της έκθεσης In America: An Anthology of Fashion του Costume Institute.

Facebook Twitter H Kim Kardashian με πανομοιότυπο φόρεμα με εκείνο που φορούσε η Marilyn Monroe όταν τραγουδούσε «Χρόνια Πολλά κύριε Πρόεδρε» στον Κένεντι το 1962. Στο πλευρό της ο Pete Davidson (Getty Images)

Facebook Twitter Η ηθοποιός και μοντέλο Cara Delevingne (Getty Images)

Facebook Twitter Η Gigi Hadid (Getty Images)

Facebook Twitter Η Taylor Hill (Getty Images)



Η εκδήλωση φιλοξενεί περίπου 600 «προνομιούχους» καλεσμένους, αν αναλογιστεί κανείς πως τα εισιτήρια, σύμφωνα με τη βρετανική Vogue, κοστίζουν γύρω στα 30.000 δολάρια. Για ένα τραπέζι, το αντίτιμο σκαρφαλώνει στα 275.000 δολάρια.

Το πρώτο μέρος με τίτλο «In America: A Lexicon of Fashion», που εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 λόγω της πανδημίας φιλοξενείται ακόμα στο Κέντρο Κοστουμιού Άννα Γουίντουρ.

Το δεύτερο μέρος της έκθεσης «Anthology of Fashion» θα ανοίξει για το κοινό στις 7 Μαΐου και θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις που εκτείνονται μέχρι την Αμερικανική Πτέρυγα. Η έκθεση επιδιώκει να εξερευνήσει τα θεμέλια της αμερικανικής μόδας, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων σχεδιαστών που εργάστηκαν στις ΗΠΑ από τον 19ο αιώνα έως τα μέσα του τέλους του 20ού αιώνα.

Facebook Twitter Η Billie Eilish (Getty Images)

Facebook Twitter Ο Έλον Μασκ «κάνει είσοδο» στο μουσείο (Getty Images)

Facebook Twitter Ο Bobby Digi Olisa έκανε πρόταση γάμου στην Επίτροπο Πολιτιστικών Υποθέσεων της Νέας Υόρκης Laurie Cumbo (Getty Images)

Facebook Twitter Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Olivia Rodrigo (Getty Images)

«Είναι μυστικό»

Το Met Gala, το οποίο διοργανώνεται από την Αν Γουίντορ από το 1995, συγκεντρώνει χρήματα για το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, και παραδοσιακά σηματοδοτεί τα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσης μόδας. Χρόνο με το χρόνο, η εκδήλωση συγκεντρώνει οκταψήφια ποσά.

Από το 2015 και μετά, οι προσκεκλημένοι του Met Gala απαγορεύεται να δημοσιεύσουν οτιδήποτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οτιδήποτε συμβαίνει εντός του πάρτι παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, κάθε χρόνο, δεν είναι λίγα εκείνα τα δημοσιεύματα διεθνών μέσων, όπως των NYTimes και του Bustle, που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες από το πάρτι του Met Gala.

Οι καλεσμένοι περιηγούνται στην έκθεση, απολαμβάνουν το κοκτέιλ τους και στη συνέχεια γευματίζουν. Λεπτομέρειες σχετικά με το Met Gala αποκάλυψε το ντοκιμαντέρ «The First Monday in May», αν και παρουσίασε τόσα ώστε να μην καταπατώνται οι κανόνες της Γουίντουρ. Τουλάχιστον όλοι μπορούν να πάρουν μια γεύση από το κόκκινο χαλί.

Facebook Twitter Το μοντέλο Alton Mason (Getty Images)

Facebook Twitter Blake Lively και Ryan Reynolds (Getty Images)

Facebook Twitter Η Lena Waithe (Getty Images)

Facebook Twitter H Gigi Hadid (Getty Images)

Facebook Twitter (Getty Images)

Facebook Twitter Η τραγουδίστρια Jessie Buckley (Getty Images)

Facebook Twitter Η Blake Lively και ο Lin-Manuel Miranda επί σκηνής (Getty Images)

Facebook Twitter Στα «ενδότερα» Emily Ratajkowski, Lily James, Gigi Hadid και η σχεδιάστρια Donatella Versace (Getty Images)

Facebook Twitter James Corden και Shawn Mendes (Getty Images)

Facebook Twitter Η Αμερικανίδα ηθοποιός Awkwafina (Getty Images)

Facebook Twitter Η κόρη της Cindy Crawford, Kaia Gerber (Getty Images)

Facebook Twitter Από αριστερά προς τα δεξιά ο Ιταλός σκηνοθέτης Francesco Carrozzini, η κόρη της Wintour (και σύζυγος του σκηνοθέτη) Bee Carrozzini, η Anna Wintour, ο γιος της Charlie Shaffer και η σύζυγός του Elizabeth Shaffer (Getty Images)

Facebook Twitter Ο Brooklyn Beckham και η αγαπημένη του Nicola Peltz (Getty Images)

Facebook Twitter Η Blake Lively σε όλη της την δόξα (Getty Images)

Facebook Twitter Kylie Jenner, Khloé Kardashian και Kendall Jenner (Getty Images)

Facebook Twitter Η Lily James και η Emily Ratajkowski φεύγουν από το Met Gala (Getty Images)

Facebook Twitter H ηθοποιός Maude Apatow

Facebook Twitter Ο Tommy Hilfiger και η Dee Hilfiger

Facebook Twitter Ο Καναδός τραγουδιστής Shawn Mendes και ο ηθοποιός Austin Butler

Facebook Twitter Ο θεατρικός ηθοποιός Jeremy Pope

Facebook Twitter Θεαματική έξοδος από το event για τον Ashton Sanders και την Tessa Thompson