Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σε λίγες εβδομάδες» αναφέρουν οι ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ακολούθησαν κοινή γραμμή ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως οι «επιχειρήσεις στο Ιράν θα διαρκέσουν λίγες ακόμη εβδομάδες».

Ειδικότερα, ο Μάρκο Ρούμπιο μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7 στη Γαλλία δήλωσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν «μέσα σε εβδομάδες και όχι μήνες».

«Έχουμε συγκεκριμένους στόχους και είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξή τους», ανέφερε, εκφράζοντας βεβαιότητα για την πορεία των επιχειρήσεων. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να πετύχει τους στόχους της χωρίς ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. «Μπορούμε να επιτύχουμε όλα όσα θέλουμε χωρίς στρατεύματα στο έδαφος», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν έτοιμες να προσαρμοστούν σε κάθε ενδεχόμενο.

Μέση Ανατολή: Στην ίδια γραμμή με Ρούμπιο και ο Τραμπ για Ιράν

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επιβολή διοδίων από το Ιράν θα ήταν «απαράδεκτη». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν έχει αναλάβει ενέργειες που να επηρεάζουν τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη του πολέμου, δηλώνοντας από τον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ «τα πηγαίνουν πολύ καλά» και ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει «μερικές ακόμη εβδομάδες» μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη νέου μηχανισμού που θα αφορά τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η ομαλή διακίνηση λιπασμάτων και πρώτων υλών, σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή.

Μέση Ανατολή: Η Σαουδική Αραβία επιμένει για χτυπήματα στο Ιράν

Η Σαουδική Αραβία έχει καλέσει τις ΗΠΑ να εντείνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με πηγή των σαουδαραβικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο άμεσης εμπλοκής στον πόλεμο.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο διάδοχος του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην τερματίσει πρόωρα τον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν «ιστορική ευκαιρία» για αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ριάντ δεν ζητά απλώς τη συνέχιση των επιχειρήσεων, αλλά την εντατικοποίησή τους. Ο Τραμπ φάνηκε να επιβεβαιώνει τον ρόλο του πρίγκιπα, δηλώνοντας: «Ναι, είναι μαχητής. Πολεμά μαζί μας».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσης στρατιωτικής συμμετοχής της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο, που διανύει σχεδόν τον πρώτο μήνα του. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι το ενδεχόμενο αυτό παραμένει ανοιχτό.

Ο γεωπολιτικός αναλυτής, Μοχάμεντ Αλχαμέντ, σημειώνει ότι η στάση του Ριάντ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν.

«Αν το Ιράν εμπλακεί σοβαρά σε διαπραγματεύσεις, υπάρχει περιθώριο αποκλιμάκωσης. Αν όμως συνεχίσει τις επιθέσεις, τότε η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να περάσει σε δράση», ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι η χώρα δεν ενεργεί παρορμητικά, αλλά «προετοιμάζεται για ένα σενάριο όπου η κλιμάκωση θα είναι συνειδητή και αποφασιστική».

Με πληροφορίες από Sky News, Guardian, Al Jazeera