Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι ξανά στην Ευρώπη μετά το Megxit - Για τα Invictus Games

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μάρκλ έδωσαν το παρών σε ειδική τελετή υποδοχής, λίγο πριν την έναρξη των Invictus Games, που καθιερώθηκαν για τους τραυματίες στρατιώτες, η 5η διοργάνωση των οποίων διεξάγεται στην Ολλανδία.

Το ζεύγος εθεάθη στη Χάγη με συμμετέχοντες των αγώνων, τις οικογένειές τους και αξιωματούχους του θεσμού.

Η Μαρκλ επέλεξε για την περίσταση ένα χαλαρό, λευκό κοστούμι Valentino, με γόβες ίδιου χρώματος και κρεμ κλατς με χρυσές λεπτομέρειες.

Prince Harry and Meghan arrived at the Invictus Games in the Netherlands after stopping off in the UK to visit the Queen and Prince Charles.



The couple had not been seen publicly on this side of the Atlantic together since 2020.



Read more: https://t.co/VpBCkyfN0L pic.twitter.com/awAoYCijk8