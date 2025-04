«Το μεγαλύτερο λάθος της εποχής μας»: Σφοδρή επίθεση Αλμοδοβάρ στον Τραμπ

Ο Πέδρο Αλμοδοβάρ άσκησε σφοδρή κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Chaplin στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης.

Ο σπουδαίος Ισπανός σκηνοθέτης δεν έκρυψε την αμφιταλάντευση του για το αν έπρεπε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, λέγοντας πως δίστασε να έρθει σε μια χώρα που «διοικείται από μια ναρκισσιστική κυβέρνηση, η οποία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Pedro Almodóvar s’adresse à Donald Trump :



« Mr. Trump, I’m talking to you, and I hope that you hear what I’m going to say to you. You will go down in history as the greatest mistake of our time. »pic.twitter.com/5Iew4wj3gR