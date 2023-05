Μεγάλη φωτιά σε κτίριο στο Σίδνεϊ: Καταρρέει φλεγόμενο

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε κτίριο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται στον αέρα πάνω από την πόλη.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει πως το κτίριο έχει αρχίσει να καταρρέει, ενώ οι φλόγες εξαπλώνονται και σε παρακείμενα διαμερίσματα. Σε κοντινό σημείο είναι και ένα νοσοκομείο.

«Το κτίριο έχει αρχίσει να καταρρέει, ενώ η κόλαση έχει αρχίσει να εξαπλώνεται σε πολλά γειτονικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών» αναφέρθηκε.

Woah huge fire in the heart of Surry Hills right now in Sydney, sent by @annamccrea37 @abcnews @abcsydney. pic.twitter.com/HMQGwmvr2T — Evelyn Leckie (@Evelyn_Leckie) May 25, 2023

Πυροσβεστικά και σωστικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο και οι δρόμοι γύρω από την περιοχή έχουν κλείσει, ενώ έχουν γίνει και εκκενώσεις. Οι πολίτες έχουν κληθεί να αποφεύγουν το σημείο.

Αυτόπτες μάρτυρες ενημερώνουν πως κομμάτια του επταώροφου κτιρίου έχουν αρχίσει να υποχωρούν, ενώ υπάρχουν και σχετικά βίντεο όπου φαίνεται πως ο έβδομος όροφος έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

A view from central station in Sydney as a Surry Hills building engulfed by flames collapses. pic.twitter.com/VcAN0Ycqrj — Siobhan Heanue (@siobhanheanue) May 25, 2023

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 100 πυροσβέστες με 20 οχήματα και δίνουν μάχη για να μπορέσουν να τιθασεύσουν τις φλόγες.

Λόγω της φωτιάς, έχουν προκληθεί προβλήματα και στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Όταν ξέσπασε, στον πέμπτο όροφο υπήρχαν περίπου 30 φοιτητές οδοντιατρικής που έδιναν εξετάσεις και χρειάστηκε να φύγουν βιαστικά.

Filmed by a family member who just got out...Sydney. pic.twitter.com/y2QryHejkZ — Canteen Talk (@CanteenTalk) May 25, 2023

«Μόλις ακούσαμε για τον καπνό και τις φλόγες, ξέραμε ότι έπρεπε να βγούμε από το κτίριο και ο συναγερμός χτύπησε καθώς βρισκόμασταν στις σκάλες έκτακτης ανάγκης» ανέφερε ένας εκ των φοιτητών.

The moment a chunk of wall falls from the building burning near Sydney’s central station @smh @sarah_keoghan pic.twitter.com/xtcwM6vjwJ — Angus Thomson (@angusthomson_) May 25, 2023

Building fire on Elizabeth St Sydney pic.twitter.com/IhchhBrGp1 — it wasn't me (@it_w4snt_me) May 25, 2023

Με πληροφορίες από Guardian