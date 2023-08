Μεγάλη έκρηξη στη Δομινικανή Δημοκρατία- 12 νεκροί, ένα βρέφος ανάμεσά τους

Δώδεκα άτομα σκοτώθηκαν και 65 τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε επιχείρηση στη Σαν Κριστόμπαλ, όχι μακριά από την πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, Σάντο Ντομίνγκο, ενώ μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ένα βρέφος ηλικίας τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα υγείας της Δομινικανής Δημοκρατίας

Ακόμη 65 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 55 αγνοούνται, μετέδωσε το CNN. Σε προηγούμενο απολογισμό, ο υπουργός Προεδρίας της χώρας, Γιοέλ Σάντος, έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 33 τραυματίες.

Η πολύ ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε εμπορική συνοικία της Σαν Κριστόμπαλ, λιγότερα από 30 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σάντο Ντομίνγκο, χθες γύρω στις 15:10 τοπική ώρα (22:10 ώρα Ελλάδας).

Multiple explosions near a bakery & plastic factory in the Dominican Republic...#DominicanRepublic #explosion #SantoDomingo pic.twitter.com/l21XLVFuyz