Ρωσία: Τουλάχιστον 27 νεκροί στην πυρκαγιά σε πρατήριο καυσίμων

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς και έκρηξης σε πρατήριο καυσίμων στην περιφέρεια Νταγκεστάν στη Ρωσία.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 25 νεκρούς στη Ρωσία. «Συνολικά 102 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας του συμβάντος, εκ των οποίων, δυστυχώς, οι 27 είναι νεκροί», διευκρίνισε το υπουργείο μέσω Telegram.

Έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα για τις περιστάσεις και τα αίτια της καταστροφής, ανέφερε μέσω Telegram η αρμόδια για το Νταγκεστάν διεύθυνση της επιτροπής ερευνών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το πρατήριο καυσίμων βρισκόταν στη Μαχατσκαλά, πόλη 600.000 και πλέον κατοίκων, στην Κασπία Θάλασσα. Πρόκειται για την πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, ρωσικής δημοκρατίας πλάι στην Τσετσενία, με έκταση περίπου 50.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που γειτονεύει με τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA, η πυρκαγιά κατασβέστηκε. Το υπουργείο είχε αναφέρει νωρίτερα πως εκτεινόταν σε 600 τετραγωνικά μέτρα και επιτόπου επιχειρούσαν 260 πυροσβέστες.

