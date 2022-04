Με αλεξίσφαιρο στη Μπούσα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν- Πήγε σε ομαδικούς τάφους αμάχων

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφτασε σήμερα στην Μπούσα, την μικρή πόλη βορειοδυτικά του Κιέβου που έχει γίνει σύμβολο των φρικαλεοτήτων του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συνοδεύεται από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, είχε ανακοινώσει ότι θα μεταβεί σήμερα στο Κίεβο ως ένδειξη υποστήριξης στην Ουκρανία.

Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες πήγαν να δουν τους ομαδικούς τάφους στην Μπούσα όπου θάφτηκαν δεκάδες αμάχοι που σκοτώθηκαν στις μάχες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι οι θάνατοι αμάχων στη Μπούσα έδειξαν το «απάνθρωπο πρόσωπο» του ρωσικού στρατού, ενώ δεσμεύτηκε να στηρίξει το Κίεβο στον αγώνα για την υπεράσπιση των «συνόρων της Ευρώπης».

Κατά την επίσκεψή της στην Μπούσα, όπου ερευνητές άρχισαν τις εκταφές πτωμάτων από έναν ομαδικό τάφο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν εμφανώς συγκλονισμένη από όσα αντίκρισε σε μια πόλη όπου οι Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι εκατοντάδες άμαχοι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά στρατεύματα.

«Οι υπεύθυνοι για τις θηριωδίες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Είμαι στο Κίεβο σήμερα για να σας πω ότι η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσω Τwitter, τονίζοντας πως «στη Μπούσα γκρεμίστηκε η ανθρωπιά».

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6