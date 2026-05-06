Μασκ vs OpenAI: «Νόμιζα ότι θα με χτυπούσε», κατέθεσε ο συνιδρυτής της εταιρείας

Ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, περιέγραψε μια έντονη συνάντηση το 2017 με τον Έλον Μασκ σχετικά με την πρώιμη προσπάθεια του δισεκατομμυριούχου να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μπρόκμαν, συνιδρυτής της OpenAI και εναγόμενος στην αγωγή του Μασκ με την οποία επιδιώκεται η ακύρωση της μετατροπής της εταιρείας σε κερδοσκοπική επιχείρηση, δήλωσε ενώπιον της ένορκης επιτροπής στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ ότι, όταν απέρριψε την πρόταση να αποκτήσει ο Μασκ μεγαλύτερη επιρροή στην εταιρεία, η διάθεση του άλλαξε απότομα.

«Πραγματικά νόμιζα ότι θα με χτυπούσε», είπε ο Μπρόκμαν, αναφερόμενος στον Μασκ.

Η συνάντηση έληξε λίγο αργότερα, σύμφωνα με τον Μπρόκμαν, με τον Μασκ να ανακοινώνει ότι θα σταματήσει τη χρηματοδότηση της OpenAI, την οποία υποστήριζε από την ίδρυσή της το 2015. Η κατάθεση του Μπρόκμαν γίνεται τη δεύτερη εβδομάδα μιας δίκης διάρκειας ενός μήνα μεταξύ του Μασκ και του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας έντονης αντιπαράθεσης που έχει κλιμακωθεί με τα χρόνια, από τότε που ο Μασκ αποχώρησε από την OpenAI, όπου ήταν ένας από τους αρχικούς συνιδρυτές, και παρακολουθεί την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης να εξελίσσεται σε μία από τις πιο πολύτιμες τεχνολογικές επιχειρήσεις στον κόσμο μετά την κυκλοφορία του ChatGPT.

Πριν αποφασίσει να αποχωρήσει από την OpenAI, ο Μπρόκμαν περιέγραψε τις προσπάθειες του Μασκ να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην εταιρεία, μια προσπάθεια που περιλάμβανε το «να κολακεύει» τον ίδιο και έναν άλλο συνιδρυτή, τον Ίλια Σούτσκεβερ.

Οι δικηγόροι της OpenAI παρουσίασαν μηνύματα από τον Αύγουστο του 2017 μεταξύ του Σούτσκεβερ και του Μπρόκμαν, στα οποία αναφερόταν: «Θα σε έκανε ένα Model 3 πιο πρόθυμο να δεχτείς εξαιρετικά δυσμενείς όρους;»

Το βασικό σημείο της κατάθεσης του Μπρόκμαν μέχρι στιγμής είναι ότι ο Μασκ γνώριζε τα σχέδια για τη μετατροπή της OpenAI σε πιο παραδοσιακή κερδοσκοπική εταιρεία. Όταν ιδρύθηκε, η εταιρεία ήταν μη κερδοσκοπική, στη συνέχεια πρόσθεσε έναν κερδοσκοπικό βραχίονα για να αντλήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από επενδυτές, πριν αποφασίσει πέρυσι να επικεντρωθεί στον κερδοσκοπικό τομέα.

Η εμφάνιση του Μπρόκμαν στο δικαστήριο αναμένεται να ακολουθηθεί από το πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, Σιβόν Ζίλις, η οποία είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών του Μασκ.

Ο Μπρόκμαν κατέθεσε ότι η Ζίλις τον ενημέρωσε πως είχε αποκτήσει δίδυμα, αλλά ότι έμαθε αργότερα από δημόσιες αναφορές πως ο πατέρας ήταν ο Μασκ.

Ο Μπρόκμαν είπε ότι όταν μίλησε με τη Ζίλις αφού έμαθε ότι ο Μασκ ήταν ο πατέρας των διδύμων, «εκείνη είπε ότι έγινε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) και ότι η σχέση με τον Έλον ήταν απολύτως πλατωνική».

Όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της Ζίλις στην OpenAI για χρόνια μετά την αποχώρηση του Μασκ από την εταιρεία, ο Μπρόκμαν είπε: «Της εμπιστευόμασταν να κρατά υπό έλεγχο τη σύγκρουση συμφερόντων με τον Έλον».

Η Ζίλις αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2023, καθώς ο Μασκ ξεκινούσε την xAI, μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει ένα chatbot το οποίο ανταγωνίζεται άμεσα το ChatGPT της OpenAI.

Με πληροφορίες από BBC