Μαρτυρίες για την επίθεση σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη: «Με έσωσε γιατί ξάπλωσε πάνω μου»

Μάρτυρες των πυροβολισμών σε σχολείο, στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, περιέγραψαν τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν αφού ένας δράστης άνοιξε πυρ σε μια εκκλησία, όπου παιδιά παρακολουθούσαν λειτουργία το πρωί της Τετάρτης (27/8).

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν (8 και 10 ετών) και 17 τραυματίστηκαν σε ένα περιστατικό που το FBI αντιμετωπίζει ως έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών. Ο δράστης, ταυτοποιήθηκε ως 23χρονος Robin Westman, και πέθανε επιτόπου από αυτοπυροβολισμό.

Ο Westman ήταν πρώην μαθητής του σχολείου που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία, σύμφωνα με το CNN. Η μητέρα του δράστη είχε δουλέψει παλιότερα στο ίδρυμα, όπως αναφέρει ένα σχολικό ενημερωτικό δελτίο του 2016.

Ο 10χρονος επιζών Weston Halsne δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι ο φίλος του τον έσωσε από τις σφαίρες, ξαπλώνοντας πάνω του.

«Ήμουν περίπου δύο θέσεις μακριά από το βιτρό», είπε. «Ο φίλος μου, ο Victor, με έσωσε, γιατί ξάπλωσε πάνω μου, αλλά χτυπήθηκε». Συνέχισε: «Ο φίλος μου χτυπήθηκε στην πλάτη, πήγε στο νοσοκομείο… φοβόμουν πολύ για εκείνον, αλλά νομίζω τώρα είναι καλά».

Ο Weston είπε ότι οι μαθητές είχαν εκπαιδευτεί για το πώς να αντιμετωπίζουν μια κατάσταση πυροβολισμών – αλλά όχι σε περιβάλλον εκκλησίας. «Το εξασκούμε κάθε μήνα, αλλά μόνο στο σχολείο, όχι στην εκκλησία», είπε.

Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας χρησιμοποιώντας τρία όπλα. Η αστυνομία βρήκε επίσης καπνογόνο στο σημείο. Οι αρχές ερευνούν αν οι πυροβολισμοί έγιναν από μέσα ή έξω από το κτίριο, σημειώνοντας ότι δεν βρέθηκαν κάλυκες μέσα.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν τη σύγχυσή τους όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς. Ο Mike Garrity είπε ότι νόμιζε πως ήταν ήχος από καρφωτικό εργαλείο σε κοντινό εργοτάξιο. Ο Bill Bienemann, που ζει δύο τετράγωνα μακριά, θυμήθηκε: «Είπα ότι δεν μπορεί να είναι πυροβολισμοί, γιατί ήταν πάρα πολλοί».

Ένας άλλος γείτονας είπε ότι άκουσε τρεις εκρήξεις και συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι ήταν πυροβολισμοί. Στη συνέχεια έτρεξε στην εκκλησία, όπου είδε τρεις γεμιστήρες στο έδαφος.

Μάρτυρες περιέγραψαν τα παιδιά που έβγαιναν από την εκκλησία καλυμμένα με αίμα. Ένας γείτονας είδε τρία παιδιά να τρέχουν – ένα κορίτσι με τραύμα στο κεφάλι, που ζητούσε να κρατηθεί από κάποιον.

Οι τραυματίες αναμένεται να αναρρώσουν, ενώ κάποιοι έχουν ήδη πάρει εξιτήριο.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ συνηθισμένη – όχι μόνο στη Μινεσότα αλλά σε όλη τη χώρα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε «βαθιά συλλυπητήρια» και προσέφερε βοήθεια, ενώ αργότερα η σημαία στον Λευκό Οίκο κυμάτιζε μεσίστια. Τη λύπη του για τα θύματα εξέφρασε και ο Πάπας Λέων XIV.

Η αστυνομία στη Μινεάπολη δήλωσε ότι ο δράστης δεν είχε «εκτεταμένο γνωστό ποινικό ιστορικό» και ενήργησε μόνος.

Η αστυνομία βρήκε «μανιφέστο» που ο Westman είχε προγραμματίσει να δημοσιεύσει στο YouTube τη στιγμή του πυροβολισμού, το οποίο κατέβασε το FBI.

Με πληροφορίες από BBC