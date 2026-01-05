Καιρός - Ζιακόπουλος: «Ψάχνοντας τα χιόνια, θα πνιγούμε από τις βροχές»

Εξαιρετικά άστατος αναμένεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών.

Μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ το πρωί της Δευτέρας, ο γνωστός μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, έκανε τις δικές του εκτιμήσεις για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, στον προσωπικό του ιστότοπο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν σταδιακά να κάνουν την εμφάνισή τους από σήμερα το απόγευμα, τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη.

Αναλυτικότερα αναμένονται «από το απόγευμα της Δευτέρας ως το πρωί της Πέμπτης στη δυτική Ελλάδα βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά περιόδους ισχυρές».

Στη συνέχεια της ανάρτησή του, κάνει λόγο για «κίνδυνο κατολισθήσεων, αποκόλλησης βράχων και πλημμυρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο».

«Σε δεύτερη φάση και κυρίως την Πέμπτη δυνητικά επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Α-ΒΑ Αιγαίου αλλά και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δ. Μακεδονίας. Πρόκειται για αυτό που έλεγε ο παππούς μου: "Αν δεν χιονίσει, δεν σταματούν οι βροχές"», συνεχίζει στην ανάρτησή του.

«Πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις Ν-ΝΔ άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μεταφορά σκόνης από τη Β. Αφρική», καταλήγει.