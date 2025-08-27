ΔΙΕΘΝΗ
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης - Οι αναρτήσεις του πριν εισβάλει στο σχολείο

Τα βίντεο που αφορούν την αυτοκτονία, το μήνυμα στην οικογένειά του και το σκίτσο που εντόπισαν οι αρχές

Μητέρα αγκαλιάζει το γιο της μετά το συμβάν με τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο, στη Μινεάπολη, Φωτ.:(by RICHARD TSONG-TAATARII/The Star Tribune via Getty Images)
LifO Newsroom
Ο δράστης της υπόθεσης των πυροβολισμών στη Μινεάπολη φέρεται να ταυτοποιήθηκε.

Ο νεαρός εισέβαλε ένοπλος σε καθολικό σχολείο και άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο παιδιών 8 και 10 ετών, αλλά και τον δικό του αφού αυτοπυρπολήθηκε.

Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς έχει αναγνωριστεί ως ο Ρόμπιν Γουέστμαν, όπως δήλωσαν στο αμερικανικό δίκτυο NBC News ανώτεροι αξιωματούχοι των αρχών.

Η αστυνομία δήλωσε, ότι ο ύποπτος είναι γύρω στα 20 (το δίκτυο CBS αναφέρει ότι πρόκειται για 23χρονο) με περιορισμένο ποινικό ιστορικό και πως σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα «κατέθεσε αίτηση αλλαγής του ονόματός του το 2019».

Το NBC News επιβεβαίωσε με τους εν λόγω αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου ότι ο ύποπτος άφησε πίσω του βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο με κείμενα που αναφέρονται στην αυτοκτονία, σε «εξαιρετικά βίαιες σκέψεις και ιδέες», περιλαμβάνουν μήνυμα με το οποίο φέρεται να ζητά «συγγνώμη από την οικογένειά του» καθώς και ΄«ένα χειρόγραφο σκίτσο της εσωτερικής διαρρύθμισης μιας εκκλησίας». Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν αυτή η εκκλησία ήταν εκείνη του Καθολικού Σχολείου του Ευαγγελισμού.
 

Τα δύο παιδιά, οκτώ και δέκα ετών,  σκοτώθηκαν την ώρα που κάθονταν στα στασίδια, κατά τη διάρκεια λειτουργίας στο Annunciation Catholic Church. Συνολικά τραυματίστηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 14 παιδιά. Δύο από αυτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης φέρεται να πλησίασε από το πλάι του κτιρίου και άρχισε να πυροβολεί μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας προς τα παιδιά και τους πιστούς. «Ήταν μια εσκεμμένη πράξη βίας», τόνισε ο επικεφαλής της Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι ο άνδρας έφερε μαζί του τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι.

Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: «Τα παιδιά προσεύχονταν»

Ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε την επίθεση «ανείπωτη τραγωδία». «Παιδιά είναι νεκρά. Υπάρχουν οικογένειες που θρηνούν. Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει τον πόνο», είπε συγκινημένος. «Δεν χρειάζονται προσευχές, τα παιδιά αυτά ήδη προσεύχονταν. Ήταν η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο τους. Βρίσκονταν σε εκκλησία, εκεί που έπρεπε να μαθαίνουν δίπλα στους φίλους τους».

Ο Ο’Χάρα ανέφερε ότι ο ένοπλος ήταν περίπου 20 ετών, χωρίς γνωστό ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοπυροβολήθηκε στον χώρο στάθμευσης. Στο όχημά του, που ερευνάται από τις αρχές, δεν βρέθηκαν εκρηκτικά ή αυτοσχέδιες βόμβες, παρά μόνο ένας καπνογόνος μηχανισμός που περιγράφηκε ως «είδος πυροτεχνήματος».

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές τρόμου. Ο Μπιλ Μπίνεμαν, που ζει δύο τετράγωνα μακριά, είπε ότι άκουσε 30 έως 50 πυροβολισμούς μέσα σε λίγα λεπτά. «Ήταν σποραδικοί, σαν από ημιαυτόματο όπλο. Φαινόταν να επαναγεμίζει ξανά και ξανά. Μου φάνηκε πως κράτησε αιώνια», τόνισε, προσθέτοντας ότι γνωστός του που βρισκόταν στο σχολείο κατάφερε να διαφύγει μόλις σταμάτησαν οι πυροβολισμοί.

