Μαργαρίτης Σχοινάς: Δεν επέτρεψαν στη Eurovision τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς κατηγόρησε τους διοργανωτές της Eurovision 2024 πως δεν επέτρεψαν να μπει στο στάδιο όπου διεξάγεται ο τελικός στο Μάλμε, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Eurovision είναι πρώτα και κύρια μια γιορτή του ευρωπαϊκού πνεύματος, της ευρωπαϊκής διαφορετικότητας και ταλέντου μας. Η σημαία της ΕΕ είναι σύμβολο αυτού. Λιγότερο από ένας μήνας μένει για τις ευρωεκλογές, δεν πρέπει να υπάρχουν μικρά ή μεγάλα εμπόδια για να γιορτάσουμε αυτό που ενώνει όλους τους Ευρωπαίους», έγραψε στο X (Twitter) ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ενώ ριτουίταρε την ανάρτηση του φιλελεύθερου Dorin Frăsîneanu, ο οποίος και κατήγγειλε το περιστατικό.

#Eurovision is first and foremost a celebration of European spirit, of our European diversity and talent.



The EU flag is a symbol of this.



Less than a month to the European elections, there should be no obstacles, big or small, to celebrating what unites all Europeans. https://t.co/6kbC6MOxER