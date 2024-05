Eurovision 2024: Διέλυσε η αστυνομία τη συγκέντρωση φιλοπαλαιστίνιων έξω από το Malmö Arena

Εντάσεις σημειώθηκαν έξω από το Malmö Arena που γίνεται ο διαgωνισμός της Eurovision μεταξύ αστυνομίας και φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών.

Η αστυνομία διέλυσε σήμερα ένα πλήθος φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το Malmö Arena, τον χώρο στην πόλη Μάλμε που διεξάγεται τελικός του διαγωνισμού μουσικής Eurovision, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές κυμάτισαν σημαίες στο ρυθμό συνθημάτων «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Κάποιοι φορούσαν παλαιστινιακή μαντίλα, ορισμένοι τυλιγμένοι στου πρόσωπο τους.

«Φαίνεται ότι έχουν την εξουσιοδότηση να είναι πιο επιθετικοί από το συνηθισμένο», είπε αναφερόμενη στην αστυνομία της πόλης στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σάρα, μια 45χρονη κάτοικος του Μάλμε. «Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό».

Η αστυνομία, η οποία επιβεβαίωσε ότι έκανε χρήση δακρυγόνων, προσπάθησε να απωθήσει τους διαδηλωτές πίσω σε μια πλατεία όπου υπάρχει άδεια να γίνει μια συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων.

Η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ ήταν για άλλη μια φορά ανάμεσά στους διαδηλωτές.

